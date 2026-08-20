La escuela comodorense obtuvo el primer puesto en la instancia provincial de la especialidad que se desarrolló en Puerto Madryn.

Olas del Sur se consagró en el Provincial de Gimnasia Rítmica de los Juegos Evita

Puerto Madryn recibió este jueves la instancia provincial de Gimnasia Rítmica de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026, donde el equipo Olas del Sur de Comodoro Rivadavia obtuvo el primer lugar y logró la clasificación a la siguiente instancia, que se desarrollará del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata.

La competencia se desarrolló en el gimnasio de la Escuela Nº 710 de Puerto Madryn, con la participación de equipos provenientes de distintas localidades de la provincia y bajo la coordinación de la profesora Silvina Rebello.

El conjunto Olas del Sur de Comodoro Rivadavia fue el ganador de la jornada y consiguió el pasaje a la siguiente instancia. El equipo estuvo integrado por Olivia Gómez, María Francina Van Haaster, María Joaquina Van Haaster, Maitena Isabela Morales Marenco y Ernestina Bahamonde, acompañadas por la delegada Eva Soto Mayor y la DT Rita Malino.

También formó parte del Provincial el representativo de Puerto Madryn, integrado por Valentina Abril Vergara Campos, Anna Malleville, Lara Kenia Beatove Escalada, Emilia Castelnuovo y Gemma Antonella Aitana Ocampo Otero y la DT Silvina Rebello.

La actividad tuvo además un importante espacio de formación. Durante la tarde se llevó adelante una capacitación de Gimnasia Rítmica, que reunió a alrededor de 40 chicas de distintas localidades como Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, 28 de Julio y Dolavon, permitiendo compartir conocimientos y continuar fortaleciendo el desarrollo de la disciplina en la provincia.

La jornada fue organizada por la Subgerencia de Deporte Social de Chubut Deportes y contó con la presencia de Agustín Landau, gerente de Relaciones Institucionales de Chubut Deportes. Desde el organismo provincial se continúa acompañando el desarrollo de las instancias provinciales de los Juegos Evita, generando espacios de competencia, capacitación y encuentro para deportistas de distintos puntos del territorio chubutense.