Operativo especial de documentación: el Registro Civil móvil llega a Comodoro

Provincia desplegará la Unidad Móvil de DNI durante tres días en distintos puntos de la ciudad. La atención será con turnos previos gestionados por WhatsApp.

El Gobierno del Chubut anunció un nuevo operativo de documentación en Comodoro Rivadavia, con el objetivo de agilizar trámites y acercar el servicio del Registro Civil a los vecinos. La iniciativa se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, entre el viernes 20 y el domingo 22 de febrero, mediante la Unidad Móvil de Documentación.

El primer día, viernes 20, la atención se realizará en la Unión Vecinal del barrio Abel Amaya, ubicada en Avenida Chile 1900, en el horario de 9 a 17. En tanto, el sábado 21 y el domingo 22 el operativo se trasladará al Club Náutico y de Pesca Comandante Espora, sobre la Avenida Costanera, donde se atenderá de 10 a 18 en ambas jornadas.

Desde el Ministerio de Gobierno indicaron que los turnos pueden solicitarse con anticipación a través del asistente virtual DINO, disponible por WhatsApp al número 280 460-3466, una herramienta que permite organizar la demanda y optimizar la atención.

El operativo forma parte de una política provincial orientada a facilitar el acceso a la documentación personal y descentralizar los servicios administrativos, especialmente para quienes encuentran dificultades para realizar estos trámites en las oficinas habituales.