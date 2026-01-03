Ordenan el despliegue del GEOP en Epuyén

El gobernador dispuso el despliegue inmediato de fuerzas especiales en el lugar, confirmó la coordinación con fuerzas federales y aseguró que el jefe de la Policía del Chubut estará presente en la zona cordillerana, para garantizar seguridad, orden y tranquilidad a toda la comunidad.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, ordenó el despliegue inmediato del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) en la localidad de Epuyén, así como de la Brigada de Explosivos de la Policía del Chubut. Así lo estableció luego de la aparición de carteles amenazantes y el hallazgo de granadas en la zona.

Asimismo, el jefe de la Policía del Chubut ya se encuentra en terreno y se sumará al gabinete provincial que trabajará durante toda la semana en la zona cordillerana, con base en Las Golondrinas, en el marco de un despliegue integral del Gobierno provincial para reforzar la seguridad y la prevención de contingencias ígneas en la temporada estival.

Al respecto, Torres señaló: “no vamos a ceder ante la violencia ni a permitir tampoco que nadie venga a intimidar a nuestra comunidad”. Remarcó que la prioridad del Gobierno es seguir garantizando “la seguridad de todos los chubutenses y de quienes nos visitan año tras año”.

En ese sentido, el mandatario provincial confirmó que, tal como se hizo en temporadas anteriores frente a situaciones complejas como los incendios y los atentados registrados en la provincia, el Gobierno del Chubut coordinará acciones con las fuerzas federales, y añadió que por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

Torres subrayó que el Gobierno provincial estará presente en el territorio, con el propio gobernador y todo su gabinete desplegados en la región cordillerana, acompañando así a las comunidades locales y reforzando la medidas de prevención. "En Chubut ya no gobiernan el miedo ni las amenazas: gobierna la ley", sostuvo Torres.

También aseguró: “no hay margen para la impunidad ni para quienes intenten sembrar violencia o intimidar a nuestras comunidades”.

"Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para garantizar la seguridad, el orden y la paz en cada rincón de la provincia", concluyó el mandatario chubutense.