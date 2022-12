Ordenaron detener a un empresario acusado por una tala de bosques

Luis Simeoni explota un centro de esquí. Estaba citado a una audiencia y no fue. Un juez le pidió a la Policía lo busque.

El empresario Luis Simeoni, que explota el centro de esquí Monte Binaco, en la jurisdicción municipal de Esquel, debía comparecer en una audiencia preliminar en los Tribunales, paso previo al juicio que deberá afrontar por daño, al haber talado de manera indiscriminada 1.200 plantas autóctonas de lenga en el área de su emprendimiento distante a 20 kilómetros aproximadamente de la ciudad en dirección al cerro La Torta, por lo que en agosto de este año fue multado por la Secretaría de Bosques de la Provincia, con un monto de $ 36,5 millones. No asistió a la citación, y el juez Ricardo Rolón ordenó su detención.

En el proceso de investigación, intervinieron las fiscales María Bottini y Cecilia Bagnato. La primera, en Cadena Tiempo, explicó que el lunes pasado se intentó realizar la audiencia preliminar, que es de ofrecimiento de prueba, y nuevamente Luis Simeoni no se presentó.

Amplió que fueron varias veces al domicilio que había fijado el empresario, y no lo encontraron, y su abogado, el Dr. Vila, dijo que se comunicó varias veces y no le respondió, por lo que “la Fiscalía pidió la rebeldía, que lo detengan donde lo encuentren, y lo lleven ante el juez, para que en el término de 24 horas se concrete una audiencia, para determinar los motivos por los que no está a derecho en el proceso”.

Detención e incautación

El juez Rolón hizo lugar a la petición, y ayer la Policía tenía la orden firmada, para detener a Simeoni. Además -precisó María Bottini-, se impulsó una medida cautelar de embargo y secuestro de la máquina que utilizó para cometer uno de los ilícitos que es la tala de bosques. La fuerza de seguridad trabajaba en pos de localizar ese equipo, para su secuestro y embargo preventivo.

Uno de los motivos de esa disposición -siguió la fiscal general- es asegurar el pago de la multa que se le impuso por el daño en la tala de bosque, prevista por el Código Penal, y evitar que continúe con el ilícito, ya que, en plena investigación del caso, el empresario Simeoni derribó más especies.

“Es un derecho constitucional de todos los ciudadanos, a tener un ambiente sano”, recalcó. Otra multa fijó la Secretaría de Bosques de la Provincia en agosto pasado, de $ 36,5 millones.

Bottini señaló que al abogado de Simeoni pidió que la detención sea domiciliaria, al tratarse de una persona mayor de 70 años, pero la respuesta fue que primero lo llevarán ante el juez, y luego se resolverá la modalidad.

Fuente: Jornada