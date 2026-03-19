Othar entregó notebooks a la Escuela Municipal N° 2006

“Estas acciones no son aisladas, forman parte de una planificación que busca garantizar igualdad de oportunidades y acompañar a cada estudiante en su trayectoria formativa”, dijo Macharashvili en el acto de entrega.

Este jueves por la mañana, el intendente Othar Macharashvili encabezó la entrega de notebooks a la Escuela Municipal N° 2006, en el marco del inicio de 4° grado, una iniciativa que fortalece el acceso a herramientas digitales y reafirma la apuesta de la gestión por la alfabetización tecnológica desde edades tempranas, sumando nuevos equipos a los ya existentes hasta alcanzar un total de 50 dispositivos.

Del acto participaron el presidente y el gerente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate y Domingo Squillace, respectivamente; el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe; la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Cativa; y la directora de la institución, Leticia Cardoso.

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En ese contexto, el intendente Othar Macharashvili, celebró tanto la incorporación de equipamiento tecnológico como la mejora de las instalaciones escolares. “Estamos trabajando hace tiempo para contar con espacios adecuados, que permitan a docentes y estudiantes desarrollar una educación de calidad, pensada en el crecimiento y el progreso integral de todos”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de que los ámbitos educativos fortalezcan el vínculo con alfabetización digital, al enfatizar que “es fundamental que los chicos tengan acceso a estas herramientas en el contexto que vivimos. Su bienestar y sus oportunidades, son también el futuro de nuestra ciudad, porque son ellos quienes la van a construir con el acompañamiento de toda la comunidad”, indicó.

En esa línea, el jefe comunal agregó que “desde el Municipio continuamos invirtiendo en educación porque entendemos que es la base para una ciudad más justa e inclusiva. Estas acciones no son aisladas, forman parte de una planificación que busca garantizar igualdad de oportunidades y acompañar a cada estudiante en su trayectoria formativa”.

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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Por su parte, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, valoró la inauguración de las nuevas instalaciones y la entrega de equipamiento tecnológico, “bajo la premisa de que la niñez debe ser el sector más privilegiado de la sociedad”.

“Garantizamos la igualdad de oportunidades mediante la modernización de los espacios educativos y el acceso universal a herramientas digitales de última generación”, manifestó Zárate, al tiempo que destacó el trabajo sostenido para mejorar la infraestructura y fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes.

Finalmente, la directora de la Escuela Municipal N° 2006, Leticia Cardoso, agradeció al intendente por la gestión y destacó la importancia del equipamiento recibido. “Las nuevas tecnologías nos permiten seguir enseñando, profundizar y ampliar la alfabetización digital. Estas herramientas son fundamentales para el aprendizaje, la comunicación y la producción de nuevos saberes”, concluyó