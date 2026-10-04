Othar les aclaró el panorama a choferes de Patagonia

Doce trabajadores con entre 15 y 20 años de antigüedad dialogaron con el intendente y la secretaria, Cintia Juárez.

El intendente Othar Macharashvili, junto con la secretaria de Servicios Públicos y Control de Concesiones, Cintia Juárez, se reunió este domingo con doce choferes de la empresa Patagonia Argentina que acumulan entre 15 y 20 años de antigüedad en el servicio.

El jefe comunal brindó tranquilidad a los trabajadores y les aclaró el panorama sobre la situación laboral que atraviesan. Los choferes agradecieron la reunión y la información recibida, que era precisamente lo que buscaban ante la incertidumbre de los últimos meses.

“Era importante hablarles cara a cara porque no vamos a tolerar que se les mienta a los trabajadores. Nuestro interés es el de ellos, no el de un sindicalista en campaña ni el de un empresario que no acepta que se le terminó el negocio”, enfatizó Macharashvili.

Por su parte, Marcos Peraldi, con 18 años de servicio en la empresa, valoró la instancia de diálogo: "Fui bien recibido y más que nada bien informado, que era lo que buscábamos porque estábamos en una incertidumbre de no saber".

Peraldi también expresó la necesidad de contar con una definición, precisando que "tengo 18 años de servicio en Patagonia y la verdad es que quiero que se defina de una vez por todas porque necesito trabajar".

Ahora, los trabajadores esperan una definición sobre su situación laboral.