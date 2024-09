Otto Hernández se metió en el top ten del Mundial de Arquería en Canadá

El joven arquero de Comodoro Rivadavia, estudiante de Biología Marina, Otoniel Hernández (16), el último domingo 22 de septiembre logró meterse entre los diez mejores en arco desnudo en categoría Hunder 21 varones en el Campeonato Mundial de Arquería en Canadá.

“Otto”, integrante de ATAC (Amigos de Tiro con Arco), cumplió el sueño de representar a la Argentina pero también a la ciudad con una gran actuación.

Con tan solo tres años de práctica en tiro con arco pudo acceder a su primer Campeonato Mundial, destacando en arco raso. Su sueño era estar en el World field Championships Lac La Biche 2024 en Canadá.

“Otto”, cuenta lo que vivió en el evento. “Fue un nivel muy complejo, mucha dificultad de ángulo, mucha distancia, casi todo estaba a distancia máxima. Era muy raro encontrar tiros cercanos, fue un torneo que se desarrolló para que suframos. El recorrido era muy complejo, exigente, era llegar rápido, agitado y tirar. Volver y de vuelta tirar. Fue algo muy nuevo para mí”.

“Tuve una accidente en la mano, con la empuñadura, se rompió, se picó. Me raspó y me ampolló la mano, había ambulancias de atención donde estábamos compitiendo, pero no hospitales. Yo pasaba a la ambulancia, era como la sexta vez que iba y se reían, porque de tanto tirar se me salían las vendas de la mano, tanto la sangre y pus hacía que se me resbalara el riser, y al tiro no lo podía ejecutar”.

“La séptima vez del día me dijeron, o tiras con la venda o te la sacas y tiras así. Bueno, tiré así. Pensé, que pase lo que tenga que pasar, total era el último día que iba a tirar. Era lo último que tenía que hacer”, cuenta Otoniel Hernández.

“UN LOGRO QUE NUNCA IMAGINE”

El ganador de la categoría Under 21 en arco desnudo fue Oliver Hichks de Inglaterra, luego quedaron en el podio dos australianos, Judah Holmes y Hugo Lobb.

“Los días de eliminatorias fueron muy difíciles, los días de clasificación. No estuve nervioso, pero no pude ejecutar lo que venía entrenando en cuanto a nivel. Y el último día terminé muy cansado, muy dolorido, con la mano al hombro, parecía que tenía una guinda de rugby en la mano izquierda, no podía más. Yo, tiraba al otro día, como a las 11:45 de la mañana arrancaban las prácticas y después había que tirar”.

“Había quedado 12 del mundo, pero con las eliminatorias y todo logré subir al puesto 9º, estoy más que feliz de haber quedado entre los 10 mejores del mundo. No pensé que sería tanto el nivel, me sorprendí que habían chicos un poco más grandes que yo. Por ejemplo, el campeón de 20 años hizo 370 puntos, fue una locura. Y si ven las planillas y es impresionante, para un arco raso es una locura”, asegura Otto el especialista en arco raso.

Fue enorme el sacrificio personal, de amigos, familiares, compañeros de ATAC (Amigos de Tiro con Arco), Comodoro Deportes, colaboradores. “Yo, estoy feliz, agradecerle a todos, porque fueron un poquito de esto. Si bien no salí campeón mundial pero estar entre los 10 mejores del mundo es un logro que nunca imaginé. Tener este título es un montón”, dice por último el arquero comodorense Otoniel Hernández, luego de su debut en Lac La Biche 2024 World Archery Field Championships World Archery (WA).

Cabe destacar que Otoniel Hernández con 16 años salió campeón y subcampeón en los Juegos de Integración Patagónica (2022/2023), el año pasado formó parte de la Selección Argentina, se consagró como subcampeón panamericano en Tecnópolis. Luego, en el torneo evaluativo logró el primer puesto, clasificando en arco raso al Campeonato Mundial de Tiro con Arco de Canadá 2024 en lago La Biche que se desarrolló del 16 al 22 de septiembre. Sin duda “Otto” tiene un potencial enorme y hoy comienza a brillar en el concierto internacional.