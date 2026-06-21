Pablo Favarel: "los jugadores tienen el corazón más grande de la competencia"

Así lo resumió el entrenador del campeón Gimnasia del por qué su equipo conquistó el título de la Liga Nacional, el segundo en toda su historia.

Con un rostro de plena emoción, y al mismo tiempo con la satisfacción de haber logrado con creces nada menos que la consagración de Gimnasia de Comodoro en la Liga Nacional de Básquet, el entrenador Pablo Favarel, también se mostró muy feliz por haber logrado, para la institución, el segundo título de su historia.

Mientras los festejos seguían a pleno en el Socios Fundadores, Favarel se tomó un descanso y luego de tanto saltar, festejar con los jugadores y la gente misma, accedió a dialogar en breve con El Patagónico.

“Salimos campeones porque fuimos el mejor equipo, porque los jugadores tienen el corazón más grande de toda la competencia, y porque siempre buscamos lo colectivo por sobre lo individual”, destacó Favarel.

Con respecto a la dura serie de la final, Favarel aseguró: “Sabíamos que Quimsa podía tener un buen partido y nosotros no. Nos costaba un montón ganarle un partido. Tampoco es normal estar 3-0 arriba, También sabíamos que no era normal lo que pasó en el quinto juego, y que de seis partidos, dominamos cinco. Así que me parece que somos justos ganadores”, analizó.

Para cerrar, el técnico rosario de 42 años que vino esta temporada y en solo un año logró coronarlo con una gran consagración, se despidió con palabras emotivas dirigidas a su madre.

“Este título se lo dedico a mi vieja. Mañana es el día del padre, nosotros perdimos a mi viejo hace un montón de años y mi vieja es lo más importante que tengo así que va para ella”, dijo con rostro pleno de emoción, pero con la alegría de haber logrado algo histórico para el club.

LLEGO Y SALIO CAMPEON

Pablo Daniel Favarel logró con Gimnasia, su tercer título como entrenador principal de un equipo profesional, el primero que consigue en la Liga Nacional de Básquet.

En ese contexto, este joven DT, se sumó a comienzo de la temporada 2025-2026 como nuevo entrenador del “Verde” en lugar del comodorense Martín Villagrán -que dirigió a Olímpico de La Banda- y en lo que fue su primera experiencia como DT, a Favarel le fue más que bien.

Favarel, que antes meterse de lleno en el básquet, trabajaba en Tribunales, le quedaban dos materias para convertirse en abogado. Pero dejó todo, se fue a dirigir a Dubai y después se instaló en Latinoamérica.

Favarel, que dio sus primeros pasos como monitor en las categorías formativas del club Gimnasia de Rosario, posee un amplio recorrido en el ámbito internacional, sobre todo en Venezuela, donde se desempeñó como entrenador principal de Guaiqueríes de Isla Margarita y Spartans, de Distrito Capital, por la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

Luego de emigrar a Indonesia, logró sacar campeón al Dewa United del país asiático, club que en 2025 incorporó al pívot ecuatoriano Bryan Carabalí, uno de los flamantes campeones con el “Verde” en la LNB que acaba de culminar.

Cuando llegó a Comodoro Rivadavia, Favarel sabía que se sumaba a un club con mucha historia y que tendría por delante un doble desafío ya que Villagrán, había dirigido al club en las últimas ocho temporadas y siempre metió el equipo en puestos de playoffs.

Y lo coronó de la mejor manera. En su primera experiencia como DT principal, Favarel, quien también es uno de los asistentes técnicos de la Selección Argentina Mayor, se consagró campeón de la Liga Nacional de Básquet y además, puso al equipo en la Basketball Champions League Americas (BCLA) y se dio el gusto de ser elegido como el mejor entrenador de la temporada. Broche de oro para un joven entrenador que en muy poco tiempo, tocó el cielo con las manos.