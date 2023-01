Pablo García: "hay mucho de ambición y desafío personal"

Pablo García (35 años, oriundo de Tigre) entiende que la natación es un deporte muy duro. La única relación que se puede dar entre quienes la practican, es en vestuarios. Luego, es uno con sus pensamientos en el agua y un cronómetro que oficia de referencia.

“El deporte individual, como la natación, tiene una desventaja contra el deporte en conjunto. A nosotros nos cuesta encontrar varones, porque como que se mueven más en grupo. No pasa lo mismo con las chicas. De todas maneras, en esto hay mucho de ambición y desafío personal”, comenta Pablo a El Patagónico.

Esa ambición y desafío lo sacaron de su Tigre natal para venir –como tantos– a hacer la temporada de guardavidas. No supo de horizontes y desde allí partió a Madrid, España, para luego afincarse en Comodoro Rivadavia y formar familia con su colega Cecilia.

“Un poco buscavidas llegué a Comodoro. Y ya la segunda vez me puse a acompañar a Ariel Toledano, que tenía a cargo el equipo de natación municipal. Luego él me comentó que dejaba ese lugar, y si me gustaría hacerme cargo”, rememora.

Con Leonardo Nieto –que de tanto escuchar a García y su aventura por España se fue a radicar allí– comenzaron a trazar nuevas metas con la natación municipal que en la actualidad, y donde compita, siempre son protagonistas.

“La idea era posicionarse, siempre el equipo municipal salía tercero. Se hizo un análisis para salir campeones provinciales, y el formar todas las categorías fue el puntapié, porque en un principio el equipo era un popurrí de nadadores de distintas categorías”, señala.

Se buscó mejorar año a año. Era 2014, pero la remodelación del Complejo Huergo en 2015 fue una valla a sortear.

“En 2015 la pileta fue cerrada por un año. Entonces íbamos a Diadema. La municipalidad ponía el traslado. Pero se hacía cuesta arriba y varios chicos dejaron. Ya en 2016, con el Huergo a disposición, nos propusimos redoblar esfuerzos”, recalca.

Los resultados de un trabajo serio y planificado empezaron a llegar. Y en 2019, Comodoro fue campeón provincial luego de muchos años de sequía. El banner que cuelga en la pileta de Huergo hace mención a ese equipo.

“Se generó un sistema que se pudo mantener y consolidar. Se fue mejorando no solo a nivel provincial, sino a nivel patagónico, donde siempre se está entre los primeros 3. También llegaron las instancias nacionales, donde logramos el 13° puesto sobre un total de 100 clubes en Menores”, describe.

Hoy, la nómina del equipo municipal está integrada por 55 nadadores que reparten sus entrenamientos diarios en el Huergo (con Federico Lastra desde 2020) y en el Pueyrredón (con Pablo en Infantiles y Cadetes).

La ampliación en infraestructura es un espaldarazo para una ciudad que no solo se distingue en el medio acuático.

APUNTANDO AL DESARROLLO

En la misma sintonía que ejerce desde hace 8 años como DT del equipo municipal, Pablo prepara y acompaña planificaciones individuales de personas que buscan la superación en las pruebas combinadas, en la natación en aguas abiertas o que buscan mejorar su desempeño.

“Lo de las planificaciones individuales ya lo venía haciendo en su momento con Moira Miranda y otros atletas. No hago clases, son programas de entrenamiento para aquellos que quieran un nivel de competencia mayor, ya sea en natación, natación en aguas abiertas o triatlón. En base a los objetivos, se planifica. En Buenos Aires tengo gente que a través de mi celular (2975088016) les envío los planes en todo lo que se refiere al agua. Los estímulos se definen de acuerdo a los objetivos de la persona. Y es abierto a todos quienes busquen una mejora de su rendimiento”, expresó el docente de la escuela de Biología Marina.