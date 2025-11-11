Pablo Tahir se consagró campeón nacional en Levantamiento de Pesas

Fue en la categoría Sub 20. Samuel Solís ganó una medalla de plata en Sub 15 y Tiziano Ramos logró el bronce en Sub 17.

En un hito histórico para la disciplina, Pablo Tahir de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas de Comodoro Rivadavia se lució en el Campeonato Nacional y se coronó campeón Sub 20 y Absoluto - Categoría 60kg. Mientras que, Samuel Solís ganó la medalla de plata en Sub 15 y Tiziano Ramos se colgó la de bronce en Sub 17.

El certamen, que se está desarrollando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de Buenos Aires, es organizado por la Federación Argentina de Pesas, con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes de la Nación.

La Escuela Municipal está desplegando una notable actuación logrando tres medallas, que incluye a Pablo Tahir como campeón en Sub 20 y Absoluto - Categoría 60kg.

El atleta, que en la edición del 2024 había conseguido el segundo puesto, realizó 103 kilos de Arranque y 113kg. de Envión para quedarse con la dorada.

Por su parte, Samuel Solís salió segundo en Sub 15 - Categoría 56 kilos, efectuando 65kg. de Arranque y 76kg de Envión. En tanto, Tiziano Ramos obtuvo el tercer puesto en la Sub 17 - Categoría 60kg., con 56kg. de Arranque y 85kg. de Envión.

Cabe destacar que, de Comodoro también compitió Romina Fuentes en la división Absoluta (categoría 58kg.), con 49kg. de Arranque y 55kg. de Envión. La participación comodorense concluirá este miércoles con Pamela Macías en la división 63kg. Grupo B.

Cinthia Cádiz, entrenadora de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas de Comodoro Rivadavia, se refirió al campeón y afirmó que “Pablo (Tahir) el año pasado había quedado subcampeón, este año logró el campeonato y reafirma que es uno de los mejores del país en su división. Metió el último tiro y fue tremendo, fue algo épico, de lo mejor que pasó en el torneo”.

Y sobre el resto de los ganadores aseguró: “Samuel (Solís) está reafirmando todo lo que viene haciendo. Es un chico que viene de estar en los Juegos Evita, mejoró sus marcas personales y quedó subcampeón. Tiziano quedó tercero en una división que es complicada para él”.

En ese sentido, Cádiz remarcó que “los chicos compitieron excelente, logramos los objetivos que vinimos a buscar. Son chicos que tienen muchísimo talento, vienen trabajando muy fuerte. Hicieron un gran torneo”.

“Es muy importante lo que están logrando los chicos y la historia que está escribiendo la escuela de Comodoro, que se federó por primera vez el año pasado y logró medallas, y este año nuevamente estamos logrando medallas a nivel nacional”, agregó.

Por último, la entrenadora vislumbra un gran futuro: “Es el campeonato más grande de la República Argentina, están los mejores y este rendimiento nos acomoda para el año que viene integrar las selecciones nacionales y que los chicos accedan a competencias internacionales. Estamos más que contentos y también agradecidos por todo el apoyo de Comodoro Deportes”.