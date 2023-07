Padres del Jardín 406 vuelven a cuestionar a la fiscal

Padres de niños que concurrían al Jardín 406 volvieron a cuestionar el rol de María Laura Blanco y manifestaron sus sospechas de por qué no avanza la causa por presuntos abusos en el establecimiento.

Los meses pasan y no se obtienen respuestas sobre las denuncias por presuntos abusos en el Jardín 406. Los padres del establecimiento consideraron que les parece raro el rol que desempeña María Laura Blanco y cuestionaron el trato de la fiscal.

“Muchos de los papás no siguieron porque quisieron tratar el caso como abuso intrafamiliar. Los niños de distintas salas dibujan exactamente lo mismo y tienen el mismo miedo. La fiscal lo que nos dice es ‘cómo justifico que esos nenes son abusados en la escuela y no en la casa’. Ella siempre decía que los abusos podrían ser cometidos por un padrastro, un tío, un abuelo o un hermano. Siempre trató de cuidar a la persona que fue denunciada”, cuestionó Melanie, una de las madres en diálogo con El Patagónico.

Para los padres, la fiscal pone el énfasis en las relaciones de las familias que realizaron las denuncias contra el docente de música. “Las mamás se cansaron porque encima que estaban pasando un mal momento con sus hijos, verlos llorar y verlos sufrir. Ella venía y los atacaba de esa manera (poniendo el énfasis en si tenía pareja o con quién vivía). Las mismas psicólogas les decían a los nenes que a ver si eran del ámbito de la familia o qué pasaba o si se sintieron atacados los papás”, aseveró.

“No sé qué está pensando ella, por eso no los papás se cansaron se cansaron”, agregó.

Asimismo, los padres manifestaron que la fiscal se excusa en estos temas para no avanzar con allanamientos o investigar el teléfono celular o la notebook del denunciado.

“La psicóloga dijo que los nenes estaban listos para ir a la Cámara Gesell. Están listos los informes, pero ella no quiere avanzar. Lamentablemente acá va a quedar todo tapado, lo van a tapar”, subrayó Melanie.

El temor es que se repita el caso del Jardín “La Hormiguita Viajera” donde la denuncia quedó en la nada debido a que la Justicia consideró que los niños no podrían declarar. “Acá está pasando exactamente lo mismo. Yo no sé si fueron a hacer el peritaje al jardín, pero seguramente ya lo habrán modificado con todo el tiempo que pasó. El aula donde habrían ocurrido los abusos no tenía ventanas y tenía un baño, seguramente ya habrán modificado todo”, denunció.

“Nosotros no tenemos nada que nos diga que hicieron el peritaje. No nos mostraron nada, ningún papel, nada”, afirmó Melanie.