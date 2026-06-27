Palazzo se quedó con la pole en las TC Pick Up

El piloto de Pinamar largará adelante en la primera serie de este domingo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Con la pick up Toyota Hilux que le entrega el equipo EZE B Team, el piloto de Pinamar, Hernán Palazzo se quedó con el mejor registro en la sesión clasificatoria que se desarrolló al promediar la tarde en el autódromo Roberto Mouras, por la quinta fecha del certamen 2026 de las TC Pick Up.

Con este resultado, el piloto de Pinamar estará largando desde el mejor lugar en la grilla de salida de la primera batería que se completará a partir de las 11 de este domingo.

Palazzo, dominó el último corte clasificatorio cuando solo quedaban los 5 mejores, marcando un tiempo de: 1.28.768/1000 relegando al segundo lugar al piloto cordobés Marco Dianda, con la Ford Ranger del Martinez Competición, que quedó a 168/1000

Tercero, quedó, Otto Friztler, con la Ford Mustang del Maquin Parts, cuarto, Gastón Mazzacane, con la Fotón que le asiste el equipo Coiro Competición, con la que había establecido el mejor tiempo en los dos cortes clasificatorios anteriores y en el quinto lugar, Diego de Carlo, con la VW Amarok, informó la página de la ACTC.

Con este resultado, este domingo a partir de las 11, se pondrá en marcha la primera serie con Hernán Palazzo y Otto Fritzler, en la primera fila, en tanto que, a las 11:25, comenzará la segunda batería con Marco Dianda y Gastón Mazzacane, en la primera fila. Ambas recorrerán 5 vueltas al trazado platense.

Luego y con el resultado de éstas, se pondrá en marcha la competencia final a partir de las 14:10. que recorrerá 20 giros al circuito perimetral del autódromo Roberto Mouras, todo, televisado en vivo por Canal 9.