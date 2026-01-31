Palazzo se trae un tercer puesto de Chile

Próspero Palazzo obtuvo un valioso tercer puesto en la Osorno Cup, donde su categoría 2010/2011 cumplió una destacada participación en seis presentaciones, con cuatro victorias, un empate y una derrota.
Este sábado, el “Aguilucho” cayó 1-0 en semifinales ante Barrancas de Osorno, por lo que luego le tocó jugar el partido por el tercer puesto frente a Bancarios de Osorno, a quien venció 1-0 con gol de Rodrigo Morales.
El equipo dirigido por Héctor Villafañez, y que cuenta con Julio Leiva como preparador físico, había sorteado la fase clasificatoria de manera invicta: en el debut, derrotó 1-0 a Ovejería de Osorno, con gol de Lionel Utrera; luego superó 2-0 a River de Córdoba, con tantos de Santino Ferreyra -de penal- y Santiago Figueroa; en el tercer compromiso goleó 6-0 a Deportivo Rahue, con anotaciones de Rodrigo Morales, Nehuén Calderón (2) y Román Miranda (3) y en el cierre empató 1-1 con Bancario de Osorno, con gol de Jerónimo Commiso.
El plantel de Palazzo estuvo compuesto por los arqueros Kevin Chávez y Benjamín Brekes; los defensores Erick Landivisnay, Gadiel Vergara, Jerónimo Commiso, Alejandro Huenuleff, Benjamín Sánchez, Santiago Figueroa y Edgard González; los mediocampistas Nehuén Calderón, Tiziano Calderón, Santino Ferreyra, Agustín Cardozo, Federico Figueroa, Benjamín Payaguala y Dylan Derra y los delanteros Román Miranda, Lionel Utrera, Rodrigo Morales y Agustín Marillan.