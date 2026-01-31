Palazzo se trae un tercer puesto de Chile

La 2010/2011 del “Aguilucho” venció a Bancarios Osorno en el partido por la tercera posición de la Osorno Cup, tras sufrir su única derrota en las semifinales del certamen internacional.

Próspero Palazzo obtuvo un valioso tercer puesto en la Osorno Cup, donde su categoría 2010/2011 cumplió una destacada participación en seis presentaciones, con cuatro victorias, un empate y una derrota.

Este sábado, el “Aguilucho” cayó 1-0 en semifinales ante Barrancas de Osorno, por lo que luego le tocó jugar el partido por el tercer puesto frente a Bancarios de Osorno, a quien venció 1-0 con gol de Rodrigo Morales.

El equipo dirigido por Héctor Villafañez, y que cuenta con Julio Leiva como preparador físico, había sorteado la fase clasificatoria de manera invicta: en el debut, derrotó 1-0 a Ovejería de Osorno, con gol de Lionel Utrera; luego superó 2-0 a River de Córdoba, con tantos de Santino Ferreyra -de penal- y Santiago Figueroa; en el tercer compromiso goleó 6-0 a Deportivo Rahue, con anotaciones de Rodrigo Morales, Nehuén Calderón (2) y Román Miranda (3) y en el cierre empató 1-1 con Bancario de Osorno, con gol de Jerónimo Commiso.

El plantel de Palazzo estuvo compuesto por los arqueros Kevin Chávez y Benjamín Brekes; los defensores Erick Landivisnay, Gadiel Vergara, Jerónimo Commiso, Alejandro Huenuleff, Benjamín Sánchez, Santiago Figueroa y Edgard González; los mediocampistas Nehuén Calderón, Tiziano Calderón, Santino Ferreyra, Agustín Cardozo, Federico Figueroa, Benjamín Payaguala y Dylan Derra y los delanteros Román Miranda, Lionel Utrera, Rodrigo Morales y Agustín Marillan.