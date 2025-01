Paoltroni propone una dieta de 10 jubilaciones mínimas

Francisco Paoltroni, senador nacional por Formosa, busca dar un golpe de timón en el debate sobre los salarios legislativos. Su propuesta pretende acabar con la constante controversia en torno a las dietas de los senadores, que fueron congeladas este jueves por Victoria Villarruel, presidenta del Senado.

Según explicó, “este tema se ha transformado en un desgaste innecesario", por eso presentó "un proyecto de ley para que los legisladores puedan renunciar a sus sueldos si así lo desean, y que se fije un ingreso de diez jubilaciones mínimas, así no se habla más de cuánto gana un senador”.

La iniciativa contempla la posibilidad de que los legisladores opten por no recibir remuneración, algo que hasta ahora no es legalmente viable. Paoltroni sostuvo que esta medida no solo pondría fin a las polémicas salariales, sino que también sería un gesto simbólico que acercaría a los políticos a la ciudadanía.

Asimismo, criticó la estrategia de algunos legisladores que sortean sus dietas. “No es necesario caer en esas fantochadas para ganar seguidores en redes sociales. Renunciar al sueldo ya sería un ejemplo claro”, afirmó el legislador.

La propuesta de Paoltroni busca terminar con los privilegios en la política. En los últimos meses, la discusión sobre los aumentos salariales en el Congreso ha generado malestar social. Según el senador, esta situación ha afectado tanto a la percepción pública como a la credibilidad de los legisladores. “La gente está cansada de vernos discutir sobre temas que no tienen que ver con sus problemas reales. Es momento de tomar decisiones responsables”, manifestó.

El senador también sugirió una medida complementaria: la publicación semestral de un informe detallado sobre los gastos de cada legislador. “Transparencia y rendición de cuentas son dos elementos esenciales para recuperar la confianza de los ciudadanos. Si queremos representar al pueblo, debemos demostrar que estamos a su servicio, no para beneficiarnos”, explicó.

Paoltroni insistió en que su propuesta busca equilibrar la balanza entre los legisladores y los ciudadanos. “Un ingreso de diez jubilaciones mínimas sería suficiente para un senador. No necesitamos más, ni menos. Lo que necesitamos es enfocarnos en legislar para mejorar la calidad de vida de la gente, no en defender nuestros privilegios”, concluyó.