Paro en el sector: más pacientes y menos personal

La referente gremial Marina Mattana cuestionó la falta de paritarias y criticó los aumentos que solo alcanzaron a una parte del personal.

En declaraciones a radio La Petrolera, la referente del Sindicato de la Salud Pública (SiSaP), Marina Mattana, explicó los motivos que mantienen vigente la medida de fuerza en toda la provincia.

“Estamos en medio de un paro porque no pudimos lograr ni reuniones paritarias ni mejoras salariales. Hubo un aumento por decreto otorgado por la Secretaría de Salud, pero fue arbitrario y solo para el sector de los centros de salud”, señaló la dirigente.

Mattana cuestionó la disparidad en los montos propuestos para los diferentes profesionales del sistema sanitario. “Para los médicos se plantean sueldos de 500 mil pesos, mientras que para el resto —como enfermería— los valores son totalmente irrisorios, entre 40 mil y 65 mil pesos”, afirmó.

En ese marco, la representante sindical subrayó que “todos somos trabajadores de la salud, no hay de primera y de segunda clase”.

La dirigente también hizo hincapié en la sobrecarga que afronta el personal en los hospitales. “Con la pandemia creció mucho la demanda y ahora, con la situación actual, ocurre lo mismo. La realidad es que no está ingresando personal y, al mismo tiempo, los hospitales suman más prestaciones, lo que genera un esfuerzo cada vez mayor con menos trabajadores”, remarcó.

Finalmente, Mattana anticipó que el paro continuará con acciones de visibilización en la vía pública y mediante cartelería, además de asambleas en toda la provincia junto al resto de los sindicatos.