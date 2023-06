Partido Obrero repudia cambio de carátula de causa judicial

En tal sentido, el PO señala que a mediados de esta semana “se produjo un hecho que sólo puede ser calificado como una operación política, judicial y mediática contra las y los trabajadores”.

“El fiscal Federico Heinz –indica- pidió un cambio de caratula en el injusto procesamiento que se lleva adelante contra Gabriela Ance, Juan Valentín, Claudio Wasquin y Diego Barrionuevo, solicitando que se impute la figura de tentativa de femicidio y tentativa de homicidio”.

“La causa, tal cual como se encuentra, es un escándalo en el que a nadie se le escapa que se busca coartar el derecho a protesta, incluso de aquellas que se originan en el incumplimiento por parte del estado de lo mínimo e indispensable que es el cobro del salario mes a mes”.

Más adelante señala que “la llegada de Cristina Kirchner a Río Gallegos no puede ser tomada para reforzar el carácter represivo del gobierno de Alicia Kirchner. No pueden intentar amedrentar al pueblo trabajador para que no reclame, usando un falso juicio contra personas honestas que nunca han hecho otra cosa que reclamar por los derechos de las y los trabajadores junto a miles de personas en las calles”.