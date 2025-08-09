Pavimentan los 13 km que restan  en la doble vía Trelew- Madryn

Comenzó a colocarse la carpeta asfáltica de rodamiento sobre ese tramo que resta para completar la obra que había dejado paralizada el Gobierno nacional.

El Gobierno de Chubut continúa con la ejecución de la etapa final de la obra que comunica las ciudades de Trelew y Puerto Madryn. Los trabajos se ejecutan con fondos íntegramente provinciales.

Luego de montar una planta asfáltica en el Parque Industrial de la localidad portuaria, se comenzó con la colocación de lo que se denomina la carpeta asfáltica de rodamiento, que es la última etapa para poder permitir la circulación de vehículos.

La Administración de Vialidad Provincial recordó que se está trabajando en el tramo que aún no está habilitado, que se trata de aproximadamente 13 kilómetros, en los que actualmente, se utilizan los dos carriles que van en dirección de norte a sur para circular en ambos sentidos.

De acuerdo al plan de trabajo, el objetivo es lograr habilitar la circulación de todo el tramo, posteriormente se trabajará en los ingresos y demás obras restantes.

Durante las semanas previas, se culminó con la colocación de lo que se denomina base negra y esta semana, los días que el clima lo permitió, se avanzó con cerca de 800 metros lineales con un ancho de 4 metros de calzada, es decir, un solo carril de carpeta asfáltica.

Para llegar a estos niveles de colocación de carpeta, el movimiento de maquinaria es sumamente intenso puesto que el asfalto se coloca en caliente y debe estar todo en condiciones para cuando llegan las bateas que trasportan alrededor de 25 toneladas de mezcla asfáltica cada una.

Los estándares de trabajo son supervisados por un equipo técnico de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), que diariamente controla la calidad del material y de las tareas que realiza la firma Semisa S.A., empresa adjudicataria de la ejecución de la obra.