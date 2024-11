Penta brindará charla gratuita sobre diabetes

A través de su campaña “Diabetes en Positivo”, Penta buscó transmitir que es posible llevar una vida plena con diabetes, siempre que se adopte una actitud positiva, acompañada de cuidados médicos adecuados, chequeos regulares y cambios en el estilo de vida.

La doctora Carolina Alemany, especialista en diabetes y miembro del equipo de Penta, destacó: "Hay más de 500 millones de personas en el mundo con diabetes y se cree que la mitad no lo sabe, porque la mayoría de las veces se presenta de modo asintomático. Este año, el lema es 'diabetes y bienestar', para pensarlo de una manera más positiva, poner un poco más de luz y salir del foco de solamente los niveles de glucosa. Hay que tener en cuenta cómo vive y qué desafíos enfrenta la persona con diabetes para gestionar, desde el momento del diagnóstico, los miedos y los cuidados que se presentan día a día".

Dentro de las actividades del mes, Penta ofreció un espacio inclusivo para que personas con síntomas de diabetes, mayores o menores de edad, con o sin obra social, pudieran acceder a una consulta rápida y gratuita.

Alemany explicó que "la idea desde Penta fue hacer un consultorio abierto dirigido a toda la población: pacientes no frecuentes que han perdido contacto con el equipo de salud, ya sea por no tener obra social, horarios laborales, o personas que dudan si pueden tener o no diabetes. Estuvimos presentes en la sede de Penta Jerárquicos, en la calle Bouchardo, desde las 11:30 hasta las 16".

CHARLA ABIERTA AL PUBLICO

Penta invita a toda la comunidad a participar de la charla gratuita “Diabetes y Bienestar” a realizarse el 28 de noviembre a las 19 en Centro de Actividades Jerárquicas (CAD).

Este evento, dirigido a personas con diabetes y sus familiares, se enfocará en cómo mejorar su calidad de vida y bienestar, abordando herramientas prácticas para gestionar la condición de forma positiva.

Contará con la presencia de la doctora Alemany y de la licenciada en Nutrición Florencia Koll.

"La charla estará acompañada por una nutricionista para evacuar dudas respecto a la gestión diaria de esta patología, en contextos como el trabajo o la escuela", informó la doctora Alemany.

Para finalizar la jornada Mariano Heredia, profesor de Educación Física, cerrará la charla mencionando los beneficios de la actividad física y el movimiento para esta enfermedad.

La entrada es libre y gratuita, con previa inscripción. Las mismas están abiertas en la página web de Penta: www.cempenta.com.ar.