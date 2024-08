Penta promueve los chequeos médicos en deportistas

Penta es la primera organización en la región en realizar chequeos médicos integrales. Desde hace más de 10 años que este servicio promueve los controles periódicos para diagnosticar enfermedades o simplemente prevenirlas.

En la actualidad y como parte del vínculo con la comunidad, desde el citado centro médico se generaron alianzas con clubes deportivos y referentes de diferentes disciplinas. El objetivo de Penta es destacar la importancia de tener las condiciones de salud necesarias para iniciar o retomar deportes o actividades que demanden alto o mediano rendimiento físico.

En este mismo marco, se brindan charlas a diferentes asociaciones deportivas para concientizar acerca de lesiones que se puedan dar en aquellas personas que practican fútbol, crossfit, runner, vóley y rugby, entre otros.

Este servicio es elegido por deportistas profesionales y también por la comunidad en general, adaptándose a cada paciente a través de una simple consulta médica que indica los estudios que a realizar. Luego, Penta asigna los turnos para hacerlo en un solo día y en un solo lugar, de la forma más rápida y efectiva.

ESTEFANIA MARCA SENDA

En el mes de agosto, Penta recibió a Estefanía Prior, alias “Pepi”, destacada referente del mundo del running, además de ser profesora de Educación Física y entrenadora del grupo “Teff Trail Running”.

Durante el proceso de estudios, Estefanía contó: “estoy próxima a viajar a una de las carreras más importantes del mundo y como todos los años, volví a Penta para hacer el control médico antes de viajar”. Ella se clasificó para competir el pasado 26 de agosto en Francia, tras realizarse Mi Chequeo como parte del control preventivo antes de competir.

“Hace más de 11 años que corro, es una práctica que me despeja, me da energía, y me hace sentir bien a nivel físico y mental”, destacó en la ocasión.

Por su parte Sebastián Ábalo, médico clínico y director médico de Penta, explicó que “en los últimos años, notamos un gran incremento de gente que se presenta a competencias, corren en las playas o en cerros; es un deporte que se volvió cotidiano para muchos, pero hay que recordar que antes de iniciar una disciplina es necesario conocer si tenemos alguna lesión o si simplemente hay que tener precaución con algún síntoma”.

El equipo de Penta sigue promoviendo el contacto con referentes locales para que hagan el circuito de Mi Chequeo, que comienza con una consulta médica para definir el tipo de estudio que necesita hacer el paciente y conocer antecedentes médicos. Posteriormente, el médico la deriva para realizar los estudios correspondientes.

Penta invita a todos los deportistas amateurs y profesionales de la ciudad a hacer Mi Chequeo, un servicio pensado para realizar controles médicos periódicos de forma rápida, integral y personalizada. Además, los pacientes pueden hacer todos los estudios en un mismo día y lugar. El circuito incluye consulta médica, estudios de diagnóstico y de laboratorio.

El servicio de Mi Chequeo puede ser solicitado por WhatsApp (+549 2974212496) o a través de la web: www.cempenta.com.ar.