"Pepín" Rodríguez Simón cumple 1.000 días prófugo

Este lunes 4 de septiembre se cumplen 1.000 días desde que se profugó de la justicia argentina Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el operador y cerebro de la Mesa Judicial que montó el gobierno de Cambiemos durante la presidencia de Mauricio Macri para perseguir a políticos, magistrados, fiscales y empresarios opositores, entre ellos a los directivos del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Con el avance de las distintas causas que investigaban el rol de Rodríguez Simón en el entramado de persecución judicial que se vivió entre 2015 y 2019, el 8 de diciembre de 2020 decidió irse del país para radicarse en Uruguay.

Tiempo después, la jueza federal María Servini lo citó a prestar declaración indagatoria en la causa denominada "mesa judicial", bajo la sospecha de que Rodríguez Simón había sido participe de la intimidación y el hostigamiento a los dueños del grupo Indalo con el objetivo de quedarse con sus empresas. La convocatoria de la jueza surgió luego de que se constataran las pruebas que daban cuenta que "habían existido reuniones y llamadas" que coincidían con otros testimonios de la causa.

En ese expediente se investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos", que llevaron a cabo "hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo".

El 17 de mayo de 2021 "Pepín" optó por no regresar al país y pidió asilo político a Uruguay para no comparecer ante la justicia argentina. Dos días después, Servini decidió declararlo en rebeldía. “Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia”, sostuvo la magistrada. El 21 de septiembre la Interpol elevó un alerta roja para dar con su paradero. A pesar de esta situación, el operador judicial de Mauricio Macri decidió seguir prófugo.

De todos modos, el caso Rodríguez Simón ya generaba controversia incluso en la región y el 4 abril de 2022, cuando asistió a un encuentro del Parlasur que se realizó en Uruguay, tuvo que retirarse al ser abucheado por legisladores de distintos países. En varias oportunidades, integrantes Parlamento del Mercosur intentarían aprobar el cese de su mandato, acción que fracasaría al no contar con el quorum necesario. Sin embargo, legisladores de los distintos países firmaron un proyecto de declaración instando a "Pepín" a presentarse a declarar ante la jueza Servini.

Pero la vida "normal", no exenta de ciertos lujos, de "Pepín" continuó en el país vecino pese a que el 5 de marzo del 2023, el operador judicial publicó una carta que oficiaba como una verdadera "confesión" sobre cuál fue su verdadero rol durante la administración de Cambiemos, su intervención en causas, su incidencia para nombrar a jueces de la Corte Suprema y cómo llevó adelante acciones que no estaban relacionadas con sus cargos formales. Hay que recordar que, por ejemplo, Rodríguez Simón también es investigado por una supuesta presión a la ex procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, con el fin de provocar su renuncia durante el gobierno de Macri.