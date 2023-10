“Voy a votar en blanco. Ojalá la mayoría vote en blanco para que el próximo gobierno no tenga la legitimidad necesaria”, manifestó el exfuncionario nacional en comunicación con Radio con Vos.

Asimismo, el dirigente se mostró en contra de apoyar la candidatura del economista libertario y arremetió contra Patricia Bullrich. “Para mí es inaceptable votar a la ultraderecha, prefiero, aunque me quede solo, seguir fiel a mis convicciones. Perdimos por paliza, tuvimos una pésima candidata y una pésima campaña”, sostuvo.

“La conferencia de Patricia Bullrich me cayó pésimo, me pareció que se abandonaron los valores del PRO por los que me sumé hace diez años”, sostuvo.

Y sentenció: “Yo esperaba estos resultados porque la campaña fue un desastre. Vi en el escenario 50 personas que se detestan entre sí”.