Periodista atacó a agentes de tránsito con un matafuego porque no pudo renovar el registro

Un hombre fue a renovar el registro de conducir, no lo dejaron porque estaba vencido y entonces amenazó a los con un matafuego a los empleados del Centro de Evaluación Vial en Posadas, Misiones. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

El atacante llegó al lugar a bordo de su camioneta Nissan Frontier para hacer una prueba de manejo y los inspectores le comunicaron que no podía realizar el examen porque su licencia estaba vencida y que debía haber ido al lugar con un conductor asignado.

Según se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad lugar, el hombre enfureció y tomó un matafuego para amenazar a los trabajadores del lugar. El hombre agredió a tres empleados y luego se fue.

Uno de los agredidos, Mario Alcides Molinas, hizo la denuncia a la comisaría y declaró en una entravista a TN: “Tenía la licencia vencida y dijo que quería rendir igual. Empezó a elevar la voz y exaltarse”.

La agresión

“Le dijo a mi compañera que no se iba a ir, que quería rendir igual. Se abalanzó sobre mi compañera y nosotros esperábamos lo peor. Después vino hacia mí, me empujó contra la pared y me hizo golpear la cabeza contra una TV”, añadió.

Aunque en ningún momento llegó a pegarles con el matafuego si los empujó e agredió. El Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del fiscal Juan Manuel Monte, ordenó detener al hombre tras la denuncia que realizó el empleado.