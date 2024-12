Perros entrenados complican más a un caletense detenido en Rawson

El caso fue conocido como “El Curandero”, ya que el sujeto investigado fue acusado por el presunto delito de abusar sexualmente a una joven en la ciudad de Rawson. El hombre se halla en prisión preventiva.

Este miércoles, en la sección Odorológica Forense, dependiente del Área Criminalística y CMF de Policía, se realizó una nueva pericia de confronte molecular en línea de exploración, arrojando resultados positivos.

Dicha pericia fue impulsada por la fiscal jefe de Rawson, Florencia Gómez, a cargo del caso, y en esta oportunidad se cotejaron muestras de interés, logrando posicionar a la víctima en el lugar de los hechos y dando peso al relato de la denuncia efectuada.

En esta investigación en particular trabajaron los binomios conformados por el sargento ayudante Walter Urrutia, guía junto al can "Danko"; y la cabo primera Brenda Mansilla con el can "Indiana", quienes bajo el procedimiento técnico de rigor arribaron al resultado positivo.

Oficiaron como peritos de sala la comisario Analía Medina y la cabo primera Stefanía González.

La importancia de este tipo de pericias fue resaltada por la fiscal Gómez, quien comentó que “esta resulta la tercera pericia odorológica del Ministerio Público Fiscal de Rawson, con excelentes resultados para las investigaciones en curso”.

LA INVESTIGACION

El caso de índole sexual se produjo en la ciudad de Rawson y tiene involucrado a un hombre que se hacía pasar por curandero. El imputado tiene cinco causas por delitos similares en Trelew, todas ellas en instancia de debate.

Cabe recordar que el curandero intentó darse a la fuga durante su detención, demostró también una conducta renuente al accionar de la Policía y la Justicia. De allí a la necesidad expresada por la fiscal Gómez para que el proceso iniciado en su contra sea con prisión preventiva.

En la capital provincial produjo tres hechos en un mismo fin de semana. Familiares de las víctimas realizaron las denuncias, tras lo cual se activó una investigación que en menos de 48 horas dio sus frutos, lográndose la detención del individuo.

La detención se produjo en Trelew como corolario de una discreta investigación en un domicilio de esa ciudad.

Oriundo de Caleta Olivia (Santa Cruz), el imputado dijo en la audiencia “vender cositas en la calle” y ser “curandero”. Se movilizaba en un vehículo Peugeot Boxer y fue detenido en una estación de servicio de salida de Trelew a Puerto Madryn, tras una persecución en la que intervinieron varios móviles policiales por varias avenidas y calles de Trelew. Fue necesaria la participación del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), al punto tal que uno de sus móviles fue colisionado por el furgón que conducía el imputado, poniendo en riesgo la integridad de algunos policías. Finalmente, fue detenido.

