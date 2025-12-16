Personal de la Subsecretaría de Tierras se capacitó en Régimen Inmobiliario

Este martes por la mañana, en la sede de la Agencia Comodoro Conocimiento, se concretó el acto de entrega de certificados de la capacitación en Régimen Inmobiliario del que participaron los agentes municipales de la Subsecretaría de Tierras, dependiente de la Secretaría de Ordenamiento Territorial. En la ocasión, estuvieron presentes el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el gerente, Domingo Squilace de la Agencia; el secretario de Ordenamiento Territorial, Carlos Jurich; el subsecretario de Tierras, Bruno Hernández; y la capacitadora María Laura Szymanski.

Cabe resaltar que dicha formación tuvo una duración de 10 horas, divididas en cinco encuentros presenciales y virtuales, en las cuales los 53 participantes finalizaron el trayecto de formación adquiriendo conocimientos tales como relaciones jurídicas, instrumentos, mensura, registro de propiedad del inmueble, derechos personales y derechos reales.

En relación a la capacitación, Zárate indicó que en base a la línea de trabajo que se llevó adelante desde 2024 y durante 2025, la misma “estuvo orientada a la formación de trabajadores priorizando la solidez del sector público y también tiene una base conceptual importante que sin instituciones inclusivas no es posible garantizar el desarrollo de las sociedades actualmente”.

imagen

Agregó el funcionario que hay una base institucional que “exige ser adecuada a los nuevos tiempos, pero también exige ser sólida respecto de sus relaciones jurídicas y contractuales y de los formatos en los que se realizan. Nosotros concebimos estas capacitaciones no solo como una mejora personal, sino como una mejora del Estado en términos de las funciones que se deben establecer y las relaciones con todos los actores involucrados de la sociedad”.

Dicho curso “forma parte de una estrategia y estamos generando un programa de utilización de nuevas tecnologías para la gestión de tierras que es muy importante”, al tiempo que amplió que “estamos revisando normativas que tienen que ver con la asignación de sitios, por ejemplo, para orientaciones productivas y una serie de tareas que son también importantes en términos de transformación”.

Por su parte, Jurich destacó que, como parte de la política pública, “el mejorar nuestras capacidades para el desarrollo de la tarea diaria es una cuestión muy importante. Es decir que si no usamos las herramientas del Estado para fortalecer la propia organización, estaríamos cometiendo un error estratégico de gran importancia”.

En ese sentido, adelantó que se dará continuidad a este proceso en 2026 “con todo un ejercicio económico del Estado para ampliar nuestros conocimientos en otras áreas técnicas que hacen a la tarea diaria. Sería oportuno avanzar en algunas temáticas de derecho administrativo, sus condiciones de validez y las formas de subsanar irregularidades o partes de los procesos administrativos que presentan problemas, la validez de las notificaciones y sus requisitos”, detalló.

Finalmente, la capacitadora María Laura Szymanski explicó que la capacitación constó de cinco encuentros “en las cuales abarcamos derechos reales, situaciones con respecto a los negocios inmobiliarios y a las operaciones inmobiliarias, pero especialmente con la mirada en Comodoro Rivadavia en el régimen jurídico de tierras municipales, provinciales y nacionales”.

En ese marco del régimen jurídico e inmobiliario, se buscó “brindarles herramientas a los empleados cuando asesoran a los ciudadanos, para que tengan los conceptos y las teorías necesarias para brindar un mejor servicio”.