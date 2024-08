Pesistas comodorenses se destacaron en el Torneo Patagónico Central

El sábado 24 de agosto se realizó el Torneo Patagónico Central de Levantamiento Olímpico de Pesas. El certamen se desarrolló en la Escuela Nº202 de Rawson y contó con la participación de 140 atletas de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut.

Comodoro Rivadavia estuvo presente y llevó un plantel de 10 deportistas de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas. En la capital provincial, se destacaron Pablo Tahir (1er puesto sub 17 en la categoría 55 kilos); Tiziano Ramos (2do puesto sub 15 en la cat. 61kg.); Santino Pardo (3er puesto sub 15 en la cat. 73kg.) y Nahuel Orellana (3er puesto en Mayor).

El equipo comodorense estuvo conformado por: Nahuel Orellana (Mayor), Pablo Tahir (Sub 17), Lucio Nazareno Ramos (Sub 17), Samuel Solís Figueras (Sub 15), Tiziano Ramos (Sub 15), Amarú Ruiz (Sub 15), Santino Pardo (Sub 15), Valentina Alvarez Fuentes (Sub 12), Luan Ramos (Sub 12) y Mirko Ruiz (Sub 12). También integraron la delegación Cinthia Cádiz (entrenadora), Romina Fuentes (ayudante) y Walter Solís (juez).

Resultados

Absoluto

- Nahuel Orellana: 3er puesto con 89kg. de Arranque y 120kg. de Envión.

Sub 17

- Pablo Tahir: 1er puesto en la categoría 55kg., con 75kg. de Arranque y 95kg. de Envión.

Sub 15

- Tiziano Ramos: 2do puesto en la categoría 61kg., con 44kg. de Arranque y 60kg. de Envión.

- Santino Pardo: 3er puesto en la categoría 73kg., con 32kg. de Arranque y 43kg. de Envión.