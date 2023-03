Petroleros paralizará El Tordillo por la baja de equipos y despidos

La actividad en El Tordillo quedará totalmente paralizada este lunes en reclamo por la decisión de Tecpetrol de bajar un equipo perforador y un workover y avanzar con el despido de parte de su personal. Así lo informó el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Avila.

La convocatoria para los trabajadores nucleados en el gremio de petroleros de base será a las 7:30 en la entrada del yacimiento operado por el Grupo Techint.

En diálogo con La Voz del Sindicato, el dirigente gremial cuestionó que la empresa quiere bajar la actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge avanzando con despidos. “Tenían derecho a hacerlo, pero no están dejando poner la gente de relevo. Cuando no se puede poner la gente de relevo quiere decir que te están utilizando y están echando gente. A nosotros nos piden más requisitos que el diablo para poder llevar a alguien, pero cuando a ellos se les ocurre pueden poner a cualquiera, si total para ellos eso es fácil. No podemos dejar que eso pase”, cuestionó Avila.

El titular de petroleros convencionales criticó la decisión que tomó Tecpetrol a pocos días de comenzar una mesa de negociación. “Indudablemente con la baja del perforador y el workover nos pone en aprietos cuando nosotros pensábamos que la situación estaba controlada”, afirmó.

La preocupación también pasa por los efectos que puede tener en una empresa de servicios como es San Antonio Internacional, que está recuperándose después de los golpes económicos que le implicó la detención de sus operaciones durante la pandemia. “San Antonio tiene mucha gente que recontrató después del parate grande y que, sin dudas, con esta parada operativa se vería estancada la posibilidad de tener un salario digno. Indudablemente, la actividad se ve tocada y en este esfuerzo que hacemos para que no se toque vamos a convocar a toda nuestra gente a El Tordillo”, advirtió Avila.

La medida es contra Tecpetrol, pero también será un aviso para la región. “Es un mensaje para todas las operadoras porque es la empresa la que debería hacer inversiones. Nosotros presionamos a Petrominera para que colabore buscando nuevos yacimientos, poniendo el hombre y nos encontramos que somos los más castigados”, aseguró el dirigente.

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut también apuntó contra las inversiones de la empresa del Grupo Techint en la región. “Están poniendo casi 1500 millones de dólares en Vaca Muerta contra los 110 millones de dólares que está poniendo en Chubut. Menos no lo puede achicar (por el presupuesto estimado). Hay una gran diferencia, pero tampoco podemos dejar que nos sigan echando trabajadores porque a la empresa se le ocurre”, aseveró.

“La empresa tiene compromisos. Hay pozos que tiene que hacer, que tiene que estudiar y que va a tener que hacerlo porque es el compromiso que asumió con la provincia”, advirtió Avila.