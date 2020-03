Petroleros y camioneros advierten sobre una posible paralización de todos los yacimientos

Tras haberse reunido a mediados de esta semana con autoridades provinciales, dirigentes de los trabajadores petroleros de base y jerárquicos, como así también de camioneros, advirtieron sobre la posibilidad de paralizar todos los yacimientos santacruceños si el lunes no se define el problema generado por la desinversión de la operadora de capitales chinos SINOPEC.

Caleta Olivia(agencia)

Del encuentro celebrado en Río Gallegos participaron el jefe de Gabinete de Ministros, Leonardo Álvarez; el ministro de Trabajo, Teodoro Camino; el presidente del Instituto de Energía, Matías Kalmus; el diputado por Las Heras, Hernán Elorrieta; el referente del Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz, Pedro Luxen; el secretario general de la Asociación de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar y el secretario general del Sindicato de Camioneros, Sergio Sarmiento y el diputado por el municipio de Las Heras, Hernán Elorrieta.

Posteriormente, Elorrieta junto a los referentes gremiales confirmaron al periodismo que el lunes está prevista una reunión clave en Buenos Aires con SINOPEC y que de persistir la negativa de sus directivos, los gremios tienen decidido paralizar los yacimientos de esa y del resto de las operadoras.

En forma paralela, el sindicato de los petroleros de base dio a conocer un informe de prensa a través del cual recuerda: “en 2019 el Gobierno de Santa Cruz emplazó a SINOPEC a readecuar sus inversiones en las áreas que tiene concesionadas, bajo apercibimiento de su caducidad”.

“La intimación se cursó mediante carta documento del Instituto de Energía en el marco de la presentación de declaraciones juradas de inversiones sobre las áreas concesionadas bajo su titularidad”, se añade.

Recuerda incluso que esas declaraciones juradas fueron presentadas en 2019 fuera de término del plazo legal fijado ,lo cual demostraba una total irresponsabilidad de SINOPEC respecto al área denominada El Cordón y además dejó pozos abandonados en las áreas Bloque 127 y Cerro Overo.

“ACCION

INDISCUTIBLE”

Asimismo, se indicó: “en enero de este año y luego de un claro y reiterado incumplimiento de la compañía, fue el propio secretario general de Petroleros Privados, Claudio Vidal, quién se ocupó de articular un encuentro con autoridades provinciales a quienes se solicitó la intervención en instancia de conciliación para el sostenimiento de puestos de trabajo directos e indirectos”.

Por esa razón, se agrega, “Vidal dejó en claro que no se va a convalidar ningún acuerdo que perjudique a los trabajadores” y resaltó que “estamos ante horas claves, ya que de no de no lograr soluciones en el plazo de la negociación, se avanzará en la acción indiscutible de paralizar todos los yacimientos de la provincia de Santa Cruz, siendo éste un claro pedido de responsabilidad social y cumplimiento de las obligaciones adquiridas.