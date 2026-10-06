Petroquímica barrió con los podios en Trelew y se prepara para el Nacional 3D

Durante el último fin de semana se desarrolló en la ciudad de Trelew una nueva competencia de tiro con arco, organizada por Arqueros del Virch y disputada en las instalaciones del Autódromo Mar y Valle, con la participación de deportistas provenientes de distintos puntos de la Patagonia y el país. Los arqueros de Club Tiro con Arco Petroquímica, Ariel Rivas, Guillermo Bratovich, Eugenio Vdovitchenko, Juan Carlos Rodríguez se consagraron campeones.

El Club Tiro con Arco Petroquímica estuvo presente con una importante delegación, con representantes en diferentes modalidades, reafirmando el crecimiento de la disciplina dentro de la institución y su presencia en el calendario competitivo regional y nacional.

El sábado se desarrolló una nueva fecha de la Liga de Honor 3D – Zona Patagónica y el domingo una nueva fecha del calendario nacional, modalidad 3D de la Federación de Tiro con Arco.

En la categoría Recurvo Olímpico, representaron a Petroquímica Ariel Rivas y Gonzalo Santa María. En Tradicional Senior Masculino, participaron Gabriel Rivas, Miguel Prat y Juan Carlos “Chimy” Rodríguez. En la categoría Raso Senior, la institución estuvo representada por Eugenio Vdovitchenko y Víctor Rodríguez, mientras que en Compuesto WA compitieron Luciano Mena y Guillermo Bratovich.

La competencia disputada en Trelew permitió a los arqueros continuar sumando experiencia y ritmo competitivo, en una temporada que mantiene una intensa actividad para el tiro con arco patagónico.

La agenda competitiva continuará a fines de octubre donde los arqueros de Petroquímica viajarán rumbo a Buenos Aires para participar los días 31 de octubre y 1 de noviembre, de la Final Nacional 3D, que tendrá lugar en La Plata.

El certamen será uno de los principales compromisos del cierre de temporada, ranking y reunirá a representantes de distintos puntos del país.

Los principales puestos del equipo en torneo homologatorio 3D:

Recurvo Senior

1) Rivas Ariel

2) Gonzalo Santa María

Compuesto Senior

1) Guillermo Bratovich

3) Luciano Mena

Raso Senior

1) Eugenio Vdovitchenko

5) Rodríguez Víctor

Tradicional Senior

1) Juan Carlos Rodríguez

2) Gabriel Rivas

3) Miguel Prat