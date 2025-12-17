Petroquímica y Gimnasia definirán el campeón en Primera Femenino

El “Verdolaga” le ganó 79-28 a Náutico Rada Tilly, mientras que el “Mens sana” dejó en el camino a Federación Deportiva al vencerlo 60-42.

Los equipos femeninos de Petroquímica y Gimnasia y Esgrima se clasificaron para jugar este jueves la final del torneo Clausura de básquet de Primera división.

En ese contexto, el conjunto de Kilómetro 8 le ganó a Náutico Rada Tilly por 79-28, en un partido donde se destacó la pívot Claribel Reynoso, goleadora del encuentro con 18 puntos y 17 rebotes, mientras que Agostina Domingos la secundó con 15 tantos, 4 rebotes y 7 pelotas recuperadas.

Por el lado del “Aurinegro”, la mejor resultó Catalina Blanco, autora de 10 unidades.

Su rival en la final será Gimnasia, que en el clásico le ganó a Federación Deportiva por 60-42 y de esa manera, se transformaba en el primer finalista del campeonato de la ACRB.

Bianca Díaz, con 13 puntos y una tapa, se destacó en el “Verde”, mientras que también fue importante el aporte de Antonella Moroncini, quien marcó 9 tantos, bajó 8 rebotes, tuvo 2 asistencias y 2 recuperos.

En el “Bordó”, mientras tanto, sus goleadoras fueron Lupita Di Pauli (13 tantos) y Martina Saiz (12 tantos y 10 rebotes).

La definición del Final Four será este jueves desde las 20 con el partido por el tercer puesto entre La Fede y Náutico, y luego se jugará la final que tendrá como protagonistas al invicto Petroquímica y Gimnasia.

Como sucedió con los encuentros de semifinales, ambos partidos se jugarán en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8.

……………

Panorama – Primera Femenino

MARTES 16

En el ‘Cemento Comodoro’- Km 8 - Final Four (Semifinal).

- Gimnasia y Esgrima 60 / La Fede Deportiva 42.

- Petroquímica 79 / Náutico Rada Tilly 28.

JUEVES 18

En el ‘Cemento Comodoro’ – Km 8 – Final Four (Final).

20:00 3º puesto: Federación Deportiva vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: José Bova, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón. CT: Juan Carlos Pérez.

21:30 1º puesto: Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Mario Contrera. CT: Agustina Hernández.