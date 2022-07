Pide su urgente derivación antes de que empeore su salud

Sergio Aballar, es referente del equipo de básquet en sillas de rueda de Comodoro y a través de sus redes sociales, contó que hace dos años viene con un cuadro de salud muy delicado como consecuencia de una infección urinaria.

En Comodoro, al no contar con un especialista reclama su urgente derivación.

¿Qué es lo que esperan los médicos del (Hospital) Regional, que una insuficiencia renal acabe con mi vida? sostuvo Aballar al no encontrar respuestas del sistema sanitario y tampoco del Ministerio de Salud de Chubut.

“Mi salud se deteriora a pasos agigantados, mis riñones a punto del colapso o de sufrir una insuficiencia renal, en los últimos dos meses visité innumerables veces la guardia para que me atiendan ya que los dolores son insoportables” enumeró.

EL DESESPERADO PEDIDO DE ABALLAR

“SALUD ...QUIENES TIENEN EL DERECHO DE NEGARTELA???

Mi nombre es Sergio Gustavo Aballar DNI 25.577.929 MI NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA NUESTRO HOSPITAL REGIONAL ES 239287.

Hace más o menos dos años empecé con un cuadro muy delicado de infección urinaria a repetición, infección urinaria muy recientes a muchos antibióticos que son vía oral osea pastillas. Por lo que me empezaron a internar cada vez más seguido para tratarme con antibióticos fuertes de manera endovenosa. Y las infecciones urinarias cada vez empezaron a ser más seguidas caso que en los últimos tiempos no faltó ningún mes por salas del regional para recibir tratamiento de antibiótico e irme a casa casi a esperar la próxima infección urinaria y recordando la recomendación de los médic@s ( SI ESTA BACTERIA SE HACE RESISTE A ESTOS ANTIBIÓTICOS QUE QUEDAN YA NO ABRA QUE DARTE).. Lo que realmente me preocupo y me llevo a pedir una consulta con Urólogo especialista en vejiga neurogénica (mi tipo de vejiga) dónde tuve la respuesta de ese tipo de especialista no hay en la zona. Entonces fue que solicité a mi medica de cabecera una derivación para consultar a un Urólogo especialista en vejiga neurogénica. NUNCA ME HIZO LA DERIVACIÓN!!! .Lo que me llevo a solicitar el mismo pedido a la fisiatra del hospital. LA DERIVACIÓN TAMBIÉN FUE NEGADA!!!. Ahi fue donde tome la decisión de hacer el pedido al ministerio de salud mediante carta documento. JAMAS ME RESPONDIERON!!!

Claro está que en el hospital Regional ni en Comodoro Rivadavia hay un profesional que pueda con mi caso.

Mi salud se deteriora a pasos agigantados, mis riñones a punto del colapso o de sufrir una insuficiencia renal, en los últimos dos meses he visitado innumerables veces la guardia para que me atiendan ya que los dolores son insoportables... Allí solo recibo alguna que otra dosis de calmantes y otra vez a casa con el problema sin solucionar. En la tarde de ayer estuve todo el día en la guardia dónde me hicieron un urocultivo que dió positivo y una tomografía abdominal que arrojo dilatación de los riñones e inflamación lo que es un claro síntoma de una potente infección urinaria... Pero nada solo recibí un poco de calmante y la negativa de internación para que me empiecen a tratar como una persona que requiere atención médica. La negativa de internación me dieron en la guardia ya que la médica a cargo de Clínica médica nunca apeteció por la guardia a explicarme por qué se me niega la atención médica o al menos un paliativo de antibiótico hasta tanto obtener los resultados del análisis urológico.

Yo me preguntó si acá en Comodoro nadie es capaz de encontrar las causas de tantas infecciones urinarias o cómo hacer para que no sean a tanta repetición... POR QUÉ NO ME DERIVAN A UN MÉDICO QUE SI PUEDA CON EL CASO !!!

Que es lo que esperan los médicos del regional que una insuficiencia renal acabé con vida.

¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DE NEGARLE LA SALUD A GENTE???

Por qué escriben en resultado del análisis con lapicera de un antibiótico vía oral que se sabe que es resistente.

TAMBIÉN PARA NEGARME LA INTERNACIÓN???

Desde el 19 de Mayo que estoy con un cuadro muy delicado de infección urinaria y fui tantas veces pude al médico para que me mediquen.

PARA ESTAN LOS MEDICOS DEL REGIONAL???

SOLO PARA SUMINISTRO DE CÁLMATE???

SI ACA NO ME PUEDEN SOLUCIONAR MI PROBLEMA HÁGANME LA DERIVACIÓN ANTES DE QUE SEA TARDE POR FAVOR.

Pregunta 1 ) A quien le cabe un juicio por abandono de persona???

Pregunta 2 ) Quien me quiere patrocinar???”