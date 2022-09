Piden dejar sin efecto uso de barbijos en las escuelas

De manera puntual señala que “a pesar que el intendente Fernando Cotillo decretó que el barbijo es de uso optativo en espacios cerrados tanto públicos como privados, las autoridades del CPE no han tomado intervención y nuestros hijos siguen cursando con barbijo durante toda la jornada”

“Debemos garantizar que los niños tengan el mismo derecho que los adultos ya que, si el barbijo no es obligatorio para nosotros, para ellos tampoco debería serlo”, agrega.

Considera además que existe “mucha pasividad en relación a este tema que no es menor, porque no solo afecta a la salud de nuestros hijos que no pueden respirar aire puro hace más de dos años, sino que esto es una medida poco inclusiva que no considera las dificultades de aprendizaje”.