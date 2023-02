Piqué confesó por qué no felicitó a Messi por ganar el Mundial

Luego de mucho tiempo Gerard Piqué volvió a hablar fuera del ámbito de sus producciones como Kings League y se despachó con el máximo elogio para Lionel Messi al punto de ponerlo en la cima entre los mejores futbolista de la historia. Pero también sorprendió al mencionar a Shakira en una particular pregunta que le hicieron. Ambos se separaron en junio del año pasado en medio de un escándalo que incluyó versiones de infidelidad del ex jugador del Barcelona, que rehizo su vida con Clara Chía Marti, la joven que trabaja en su empresa organizadora de eventos.

Al ex zaguero le propusieron un juego en el que tuvo que elegir su mejor arquero, defensor, mediocampista y delantero. En los tres primeros puestos eligió a sus ex compañeros en la selección española. “Iker Casillas, Carles Puyol y Cesc Fàbregas”, respondió en diálogo con el tiktoker John Nellis que lo entrevistó en su canal de YouTube. Con ellos logró el título en el Mundial Sudáfrica 2010.

Aunque en la ofensiva no tuvo dudas: “Como delantero y por algunas razones diría que Messi. Él es el mejor del mundo en este momento y creo que es el mejor de la historia en este juego entre los que ganaron la Copa del Mundo. Era su sueño. Puyol, Fábregas, Messi es (un equipo) bastante fuerte”.

Luego Nellis insistió sobre el tema de si Messi es el mejor de la historia y le planteó: “Hay un tema común aquí. Puedo decirte, cuando te vas a la cama por la noche, si Messi, Ronaldo… Messi es finalmente el que tiene la Copa del Mundo. Y el debate es si Messi es el mejor de todos los tiempos”. A lo que Piqué respondió: “Es cierto que la pelea entre ellos dos en esta última década fue bastante impresionante, porque ambos lo hicieron increíblemente bien. Creo que en términos de talento, es que Messi es el número uno, seguro. Es cierto que Cristiano trabajó muy duro para intentar competir y pelear por ese primer lugar, pero quiero decir si ves las carreras de ambos diría que si quieres comparar, odio comparar, pero es cierto que todo el mundo habla de eso. En los últimos años elegiría a Messi con seguridad. Y demostró que incluso, si tiene 35 años puede competir. Es el mejor jugador del mundo y lo mostró en la Copa del Mundo”.

El influencer le consultó si lo había llamado a su ex compañero azulgrana para felicitarlo por ganar la Copa del Mundo a lo que Piqué confesó: “No realmente. Esto es una locura, pero la verdad es que yo estaba totalmente desconectado de la Copa del Mundo desde que me retiré. No vi ningún partido, solo la final y no todo el partido. Intento desconectarme. Me fui de vacaciones unos días. Mis últimos meses fueron duros como profesional y realmente necesitaba desconectarme En lo futbolístico también contó en qué momento se enfrió la relación con otro ex compañero en la selección nacional, Sergio Ramos. “Éramos amigos casi todo el tiempo hasta que llegó Mourinho al Real Madrid y ahí nuestros encuentros (en los clásicos contra el Barcelona) fueron demasiados altos. En ese momento la relación en la selección no era la mejor. Creo que después de que se fue Mourinho pudimos recuperar esa relación y fue clave para ganar la Eurocopa de 2012 y tener todo el éxito que tuvimos con la selección”.

Aunque la revelación con una requisitoria extra futbolística: “¿Quién es tu contacto no relacionado con el fútbol más famoso que tienes?” Fue ahí que Gerard sorprendió a todos al aseverar que “diría que Shakira, quizá. Fue mi pareja. Podría ser una. Estoy pensando en mis seguidores de Instagram y si, si estás diciendo eso, en Twitter, no sé, yo diría Shakira, quizá, si no está relacionado con el fútbol porque en el fútbol Cristiano es el más más seguido en el mundo”. del fútbol”.

Fuente: Infobae