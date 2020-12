"Pirulo" Barría también tiene su homenaje en Comodoro

El excombatiente de la Guerra de Malvinas y campeón mundial de futsal con la selección argentina en 1994 falleció el pasado 5 de diciembre a los 57 años como consecuencia de un paro cardíaco.

“Pirulo” fue campeón mundial con la selección argentina de futsal en 1994 y doce años antes había combatido en la Guerra de Malvinas.

Matías Díaz, artista plástico- semanas atrás- plasmó su producción en un emocionante recuerdo de la leyenda del fútbol mundial; Diego Armando Maradona en la esquina de Estados Unidos y Lisandro de la Torre.

Ahora, fue el turno de Edulio Barría, quien murió en la cancha del Club 7 de Diciembre, víctima de un paro cardíaco. “Pirulo” ya tiene su mural que está ubicado en el interior del gimnasio de la Sociedad Rural.

UN POCO DE LA HISTORIA DE PIRULO BARRIA

Barría, quien nació el 13 de mayo de 1963, fue uno de los pocos hijos de Comodoro Rivadavia que estuvo internado en el Hospital Regional durante la Guerra de Malvinas.

En ese momento tenía solo 18 años y sufrió pie de trinchera en las islas, lo que casi lo lleva a perder ambas piernas. Su recuperación le permitió luego ser campeón argentino de fútbol de salón con la selección de Comodoro Rivadavia en 1992 y campeón mundial con la selección argentina en 1994.

La historia de “Pirulo” bien podría adaptarse a un guión de cine o a un cuento de fútbol, de esos que dramatizan momentos inexplicables, combinándolos con la pasión por la pelota. Es que el hombre, que en su documento figura como Edulio Bernardino Barría tiene una historia que retrata las secuelas de la guerra y la magia del deporte.

Barría no solo fue campeón mundial de futsal con la selección argentina mayor. También fue veterano del conflicto del Atlántico Sur por las Islas Malvinas.

“Pirulo” volvió de Malvinas el 25 de mayo de 1982, tras haber sido evacuado en un Hércules por sufrir pie de trinchera. Estuvo internado por quince días en el Hospital Regional, para luego ser derivado al Hospital Militar de Kilómetro 8 y finalmente al de Sarmiento, instituciones en las que además estuvo en silla de ruedas, ya que los profesionales creían que era imposible salvar los pies del futuro campeón.

Así lo certifica su historia clínica, en la cual se confirma que estuvo internado en la sala 110 cama 2 del Hospital Regional.

“Casi me cortan las dos piernas, por un día me salvé”, contó en su momento Barría en una entrevista que le brindó a El Patagónico.

“El hospital se portó muy bien con nosotros, yo llegué el 25 de mayo con hambre y frío, pero lo peor fue el pie de trinchera, me salvé por dos días porque si me agarraba gangrena me tenían que amputar enseguida. Me agarró (pie de trinchera) porque estaba en los pozos de zorro, por la humedad y el frío”, detalló.

Ayer se habían cumplido 26 años del campeonato mundial logrado por Argentina en el Mundial que se desarrolló en nuestro país y que tuvo a Comodoro Rivadavia como una de las sedes del torneo. El equipo dirigido por el rosarino Luis del Ré tuvo en su plantel a dos comodorenses. Junto al pivote Eudulio Barría también jugó esa Copa del Mundo el poste Rigoberto Cárcamo.