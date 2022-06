Polémica por un comentario racista de Piquet sobre Hamilton

Un comentario de Nelson Piquet sobre Lewis Hamilton generó polémica. Es que el tricampeón mundial de Fórmula 1 (1981, 1983 y 1987) usó el término 'negrinho' ('negrito'). Ese vocablo tiene un componente despectivo y racista que ha desencadenado la reacción tanto de la propia F1 como de Mercedes.

Esa palabra la utilizó a la hora de hablar de lo que pasó en Silverstone el año pasado entre Hamilton y Max Verstappen. Ambos se tocaron en la primera vuelta y el de Red Bull acabó con su coche destrozado tras estrellarse contra el muro. A Lewis le sancionaron con diez segundos, pero eso no impidió que remontase, ya sin Max en pista, y ganase la carrera de 'casa'.

Tiempo después entrevistaron a Piquet y le preguntaron sobre este accidente. Le compararon esa maniobra con la de Ayrton Senna a Alain Prost en la lucha definitiva por el título de 1990 en Suzuka (Japón). "¿Lo sucedido en Silverstone? El negrito (Hamilton) colocó el coche y se fue. Senna no hizo eso. Senna siguió recto. ¿Crees de verdad que no iba a girar? Iba en plan: 'Lo haré aquí de todos modos'. El negrito metió el coche y se fue porque no había forma de que pasasen dos coches por esa curva. Jugó sucio. Tuvo suerte de que sólo el otro piloto (Verstappen) resultara jodido".

Para añadir más picante al asunto hay que recordar que el tricampeón mundial de F1 es padre de la modelo Kelly Piquet, que en la actualidad es la pareja de Verstappen.