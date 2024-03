Policías aceptaron a cuenta y por necesidad el ofrecimiento salarial

De acuerdo a reportes publicados por los portales digitales de los diarios Nuevo Día y Tiempo Sur, en el marco de las negociaciones que se celebraron en Rio Gallegos, se habían rechazado dos propuestas hasta que finalmente ayer se aceptó la tercera ante la extrema necesidad de los uniformados.

Básicamente los aumentos salariales (que también incluyen a los cuadros superiores) se darán en dos tramos, habiéndose mejorado los valores del denominado valor punto correspondiente a los meses de febrero (retroactivo), marzo y abril, además de un incrementarse al 100 % los suplementos operativos, quedando pendiente para cuarto mes del año discutir el ítem concerniente a seguridad.

Con todo, el incremento total con los salarios con este acuerdo sería de un 40 %, estimándose que con los haberes de marzo un agente ingresante cobraría alrededor de 480.381 pesos y en abril 546.804 pesos.

En ese contexto, el presidente de la Asociación Civil Policial, Ariel Galeano (suboficial escribiente), dijo a la prensa que “en el petitorio original presentado al inicio de la mesa de negociaciones, nosotros habíamos solicitado una recomposición de alrededor del 90,1 %. Solicitamos elevar la antigüedad del 8,5 % al 10 % y de todo eso se obtuvo un 40 % en cuanto a lo solicitado del valor punto”.

No obstante puso de manifiesto que “aun así no estamos siquiera a la mitad del camino y no se puede hablar de aumento, sino de recomposición” dado que la inflación del 2023 fue del 120,6% pero los sueldos de la policía mejoraron en un 85,8% en ese periodo. "Estamos atrasados desde diciembre y se estima que en marzo, la inflación será superior a febrero, y por eso tratamos de recomponer esta cuestión salarial", apuntó.

Precisó además que la próxima reunión del Consejo del Salario será el 15 de abril donde se tratará el punto solicitado de la antigüedad, en el cual está contemplado el personal retirado

Además señaló que el ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez “se comprometió en seguir trabajando en otras cuestiones para mejorar el sueldo del pasivo”, es decir retirados, pensionados y jubilados de la fuerza.