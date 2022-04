Por aulas superpobladas hubo una sentada en el Colegio N° 20

La sentada dejó en evidencia uno de los mensajes que el principal gremio docente de Santa Cruz, ADOSAC, le hizo llegar a la gobernadora Alicia Kirchner durante una marcha de protesta que se realizó hace pocos días en Río Gallegos: “la educación no está como se la cuentan”.

El portal digital El Caletense recogió testimonios de los alumnos del Colegio N° 20, quienes manifestaron que en algunas aulas, con capacidad para 30 alumnos, asisten más de 70.

“Esto es algo insalubre, no se cumplen las normas de seguridad y no hay dos metros de distancia entre alumno y alumno", reveló una estudiante del último año de nombre Priscila, añadiendo que “hay profesoras que se quedan sin voz, el olor no se aguanta y si se enferma alguien nos contagiamos todos".

Además de protestar por la superpoblación, los estudiantes exigen el uso esencial de los baños, porque "sólo los podemos usar en los recreos y hay que tener en cuenta que las mujeres tenemos nuestras necesidades”.

Otros adolescentes también mencionaron que elevaron varias notas quejándose de estas situaciones pero “los directivos nos dijeron que nuestros reclamos tiene que llegar a Río Gallegos, así que esperamos que apuren los trámites y no nos ignoren".