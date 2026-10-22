La Municipalidad emitió un comunicado oficial ante la notable reducción de la visibilidad en los trazados Roque González y Centenario. Recomiendan reducir la velocidad y circular con las luces correspondientes.

Por la presencia de densos bancos de neblina, piden extremar las precauciones

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia emitió una alerta preventiva dirigida a todos los automovilistas para solicitar máxima precaución al transitar por los caminos alternativos Roque González y Centenario. La medida responde a la presencia persistente de densos bancos de neblina que afectan la zona urbana y reduce significativamente la visibilidad vial.

Desde el municipio explicaron que las condiciones climáticas adversas vuelven indispensable extremar los cuidados para prevenir accidentes de tránsito en estos trayectos de alto flujo vehicular.

Ante esta situación, las autoridades viales difundieron una serie de recomendaciones para los conductores que deban utilizar estas vías:

Reducir la velocidad de marcha adaptándola a las condiciones del camino.

Mantener una distancia prudente de frenado con respecto al vehículo que antecede.

Utilizar las luces bajas y antiniebla, evitando el uso de luces altas para no encandilar ni generar reflejos en la niebla.

Asimismo, las áreas operativas municipales instaron a la comunidad a planificar los desplazamientos con tiempo y consultar el estado de las calles antes de salir.