Por prevención, el municipio impulsa una evacuación de 48 horas

Ante la posibilidad de nuevos movimientos de suelo, el mensaje está destinado a los habitantes de Sismográfica y El Marquesado/Los Tilos.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informa a la comunidad que, al finalizar la jornada del día sábado, alrededor de las 23:55 horas, se registró un movimiento de gran magnitud en la zona central de la ladera sur del cerro Hermitte.

A partir de este evento y de la actividad que se viene observando en los últimos días en sectores del este del barrio Sismográfica y en la zona de Marquesado/Los Tilos, las áreas técnicas municipales recomiendan, de manera preventiva, la evacuación de la zona afectada por un período mínimo de 48 horas. La decisión tiene como único objetivo cuidar la integridad de las personas y evitar situaciones de mayor peligro.

Esta medida se adopta ante la posibilidad de que el extremo sureste de la traza afectada permanezca en movimiento, lo que podría continuar afectando a las viviendas del sector y, sobre todo, poner en riesgo la seguridad de los vecinos y sus familias.

Durante este período, equipos técnicos especializados realizarán evaluaciones periódicas y un monitoreo constante del área, con el fin de seguir de cerca la evolución del fenómeno y determinar cuándo estarán dadas las condiciones seguras para el regreso a los hogares.

La Municipalidad solicita a la comunidad acompañar y respetar las indicaciones de los organismos de emergencia, colaborar con los operativos dispuestos y mantenerse informada a través de los canales oficiales, entendiendo que estas medidas buscan proteger a las familias y prevenir riesgos mayores.

NÚMEROS DE CONTACTO ANTE EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia y/o solicitud de ayuda deberán comunicarse con Defensa Civil al 2974040117 y 2974042152 o con Bomberos Voluntarios marcando el 100.