Por qué la FIFA obligó a modificar la camiseta a la Selección de Haití

La empresa que diseñó la casaca de Haití confirmó el cambio. El detalle objetado era el más celebrado por los fanáticos.

La FIFA le ordenó a Haití modificar su camiseta oficial para el Mundial 2026 días antes del inicio del torneo, al determinar que el diseño contenía elementos visuales que podían interpretarse como un mensaje político bajo sus reglamentos de equipamiento.

El uniforme, fabricado por la empresa Saeta, llevaba en la parte inferior una ilustración de la Batalla de Vértières, combate librado el 18 de noviembre de 1803 que selló la derrota de las tropas napoleónicas frente a los revolucionarios haitianos y allanó el camino hacia la independencia del país caribeño. La FIFA no precisó públicamente qué elemento específico del diseño motivó la orden de cambio, pero la referencia a ese episodio histórico fue el elemento más visible señalado por medios y analistas.

En un comunicado difundido este martes, Saeta explicó que el diseño fue concebido como un homenaje al pueblo haitiano y negó cualquier intención política. “Fue un tributo a los hombres y mujeres que contribuyen todos los días al futuro de Haití y no fue pensado como un mensaje político”, señaló la empresa. El fabricante agregó que, durante el proceso de revisión, la FIFA determinó que “ciertos elementos visuales podrían ser interpretados de forma diferente” a la luz de sus normas, por lo que solicitó modificaciones. Saeta acató la decisión.

El regreso de Haití a una Copa del Mundo tiene una dimensión histórica propia: la selección caribeña no disputaba el torneo desde hace 52 años. Para el Mundial 2026, que se celebra entre Estados Unidos, Canadá y México, los haitianos quedaron encuadrados en el Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia, ante quien debuta este sábado a las 22 (hora argentina).