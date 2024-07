Por qué Veteranos de Guerra no irán al desfile de Milei

En medio de la preparación para los actos conmemorativos del Día de la Independencia, un grupo de veteranos de guerra argentinos decidió no participar en el desfile nacional del próximo 9 de julio en Buenos Aires. La decisión fue tomada por la agrupación "La Malvinidad", conocida por su activismo y reflexión en torno a la causa de las Islas Malvinas.

Desde Río Gallegos, Andrés Fernández Cabral, excombatiente de Malvinas e integrante del grupo, explicó en Tiempo FM 97.5 las razones detrás de esta decisión: "Somos un grupo de reflexión sobre la causa de Malvinas. A veces tomamos postura y cuando nos llega la invitación a este desfile decidimos no asistir. No vamos a asistir ni a rendir honores a un presidente que admira a Margaret Thatcher, que es la asesina de nuestros camaradas en el Belgrano, ni a un presidente que apoya a la OTAN y que da un montón de concesiones a aquellos que son realmente los que apoyaron al Reino Unido durante la guerra de Malvinas", dijo.

El excombatiente sostuvo que la decisión de "La Malvinidad", como agrupación, era expresar el descontento con el tratamiento y destrato hacia los veteranos de guerra por parte de las autoridades.

“Creo que está usando nuestro trabajo para beneficio propio. Incluso la vicepresidenta (Victoria Villarruel) que solo reconoce a la casta de los veteranos. No había soldados, sino oficiales en sus reconocimientos”, aclaró.

A pesar de la ausencia en el desfile nacional, Fernández Cabral aclaró que esto no implica una falta de conmemoración del Día de la Independencia por parte del grupo, quienes sí participarán en actos locales, separando así la gesta patriótica de las discrepancias políticas.

“Nosotros no nos vamos a prestar a este juego. Yo, fundamentalmente, he firmado esta cuestión porque no voy a deshonrar a mis camaradas desfilando frente a un tipo que admira a la asesina de nuestros compañeros. Esto no quiere decir que no vamos a participar en los actos locales. Estamos hablando específicamente de ese desfile, en donde además hoy se supo de que han puesto un montón de condiciones a los veteranos que vayan. Por ejemplo, caminar rápido, cuando estamos hablando de veteranos de 75 años; llevar la medalla, llevar el documento, llevar a aquellos que estén en silla de ruedas, que sus compañeros lo apuren y que lo empujen. Hay todo un manoseo”, reprochó.

En forma personal, Fernández insistió: “No queremos empeñar el trabajo que hemos hecho durante 42 años. No estoy obligado a ello, por eso no voy”, concluyó.

