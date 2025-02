Por un baño inundado, en la Escuela 26 no hay continuidad escolar

Desde el año pasado, los alumnos asisten a clases en turnos rotativos en la Escuela 26 del barrio Jorge Newbery. Ante el inicio de un nuevo ciclo lectivo, los padres comenzaron a juntar firmas para presentar un reclamo ante las autoridades provinciales.

Las familias de los niños y niñas que asisten a dicho establecimiento, que lleva por nombre “Ejército Argentino”, creían que las clases comenzarían regularmente en 2025, pero el lunes último se llevaron una sorpresa.

Es que desde mitad del año pasado todos los días se encuentran con carteles pegados en las puertas donde les informan en ese momento, o a través del Facebook del colegio, si sus hijos tendrán clases o no.

A esta situación, se le suman las medidas de fuerza de docentes que exigen mejores condiciones salariales.

OTRO AÑO, EL MISMO PROBLEMA

Por otra parte, enumeran la inhabilitación de los baños al encontrarse rota una cañería; vidrios rotos; y aulas con goteras los días de lluvia.

“El año pasado, los nenes comenzaron a venir unos meses normal a la escuela, pero un día la directora avisó que comenzarían a venir en turnos rotativos todos los cursos de la escuela”, le contó a El Patagónico Sabrina Sierpe, madre de un alumno del colegio.

“No puede ser que comencemos con el mismo problema del año anterior”, añadió al detallar que un grupo de padres se reunió con la directora de la institución para plantear la problemática y pedir soluciones al Ministerio de Educación de Chubut.

“Ella nos comentó que la escuela tiene varios problemas; vidrios rotos; se filtra el agua cuando llueve, pero el principal por el que los niños no están teniendo clases es por la rotura de un caño del baño del segundo piso y si se abre esa canilla para que circule el agua se inundan las aulas. Es la explicación que dio la directora”.

Los familiares cuestionaron la falta de respuestas desde Supervisión y advirtieron sobre las consecuencias que conlleva la falta de normalidad del ciclo escolar, como falta de aprendizaje y deserción escolar, entre otras cuestiones.

“Arrancamos con las clases y nos encontramos con esto que vienen ahora solo dos veces a la semana. Es urgente que vengan ya a arreglarlo porque los nenes desde el año pasado no han tenido clases. No puede ser que los niños no sepan un montón de cosas; que estén con bajo nivel; sin sentido de la responsabilidad porque vienen cuando pueden”, cuestionó Sierpe.

Ahora, los padres están juntando firmas para que el reclamo sea elevado a las autoridades provinciales. Solo esperan que sus hijos tengan una educación pública de calidad y sin interrupciones.

Los interesados en firmar el petitorio lo pueden hacer en el acceso del turno tarde. O también acercándose a los locales comerciales cercanos a la entidad educativa, “LG” y “Tom y Jerry”, donde se dejaron copias.