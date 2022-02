Pornovenganza: denunció a un hombre y la causa no avanza

En febrero de 2020, F.R. tenía 20 años. Conoció a un hombre 34 en una cervecería y en poco tiempo iniciaron una relación no formal que en marzo del mismo año se convirtió en convivencia, ayudados por la cuarentena impuesta por el gobierno nacional debido al coronavirus.

En esta situación, la joven comenzó a convivir con Pablo Francisco Aguado. Colaboraba con la limpieza de la casa mientras avanzaba el confinamiento; también lo ayudaba a limpiar el taller en el que trabajaba el denunciado.

En mayo, la relación informal que mantenían se fue resquebrajando y tuvieron una discusión mediante WhatsApp, más allá de lo cual ambos tuvieron una reunión con el fin de concluir en buenos términos.

A los pocos días, más precisamente el 25 de mayo, F.R. se encontraba viajando en colectivo cuando comenzó a recibir llamadas por teléfono y solicitudes de mensaje en su cuenta de Facebook.

Puntualmente, la joven recibía propuestas de índole sexual, lo que le generó una confusión que la llevó a indagar de qué se trataba la situación. Información personal (dirección, teléfono, nombre de Facebook), imágenes explícitas y de su red social habían sido expuestas en un portal sexual llamado Mundo Sex Anuncios.

Ante la situación, y sin saber a quién acudir, en su desesperación la joven se comunicó con Aguado, quien la recibió en su casa y escuchó el relato con atención, según detalló F.R. a El Patagónico. El hombre se mostró solidario a la hora de buscar el anuncio, pero reticente a que la joven hiciera la denuncia. “Me recomendó no hacerla porque me iban a meter una multa por no cumplir la cuarentena”, detalló.

Lejos de ser persuadida, F.R. intentó descubrir quién había sido la persona que la había expuesto y gracias a la colaboración de allegados pudo descubrir que Aguado había hecho la filmación sin su consentimiento (tomadas por cámaras que tenía instaladas en su dormitorio) y expuesto sus imágenes e información personal. La filmación fue obtenida sin el consentimiento de la víctima.

Al ser confrontado, Aguado negó todo, tratando de averiguar quién le había dicho que había sido él, a lo que la víctima ya sin necesitar más información dejó la casa, siendo perseguida por el sujeto. Por suerte para ella, se encontró con un policía.

Antes de realizar la denuncia contra Aguado, la víctima fue contactada por un familiar directo del hombre, quien intentó persuadirla de que no la hiciera, amenazándola con exhibir filmaciones donde a ella se la veía “robando”.

No obstante, el 3 de junio de 2020 F.R. deja sentada la denuncia en la Comisaría de la Mujer por “calumnias e injurias”. Pero desde ese día no obtuvo novedad alguna del caso, asegura.

Ella solo busca que se haga justicia con su situación, acotando que además de esta exposición en una página web para adultos, el hombre habría mostrado el video en un asado frente a todos sus amigos, según se enteraría posteriormente.