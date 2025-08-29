Portugués es sede del Regional Patagónico de rugby femenino

El certamen se jugará en Juveniles y Primera con la participación de ocho clubes. Los campeones de cada categoría, se clasificarán para el Nacional de Clubes.

Con la participación de ocho clubes, este fin de semana -sábado y domingo desde las 10- se desarrollará en cancha del Club Deportivo Portugués de Comodoro Rivadavia, el Torneo Regional Patagónico de Clubes Femenino de rugby.

Los clubes participantes serán: Deportivo Portugués -anfitrión del certamen-, Bigornia Club de Rawson, Marabunta RC de Cipolletti (Río Negro), Patagonia RC de Neuquén, Jabalíes RC de El Bolsón (Río Negro), Zorros RC y San Jorge RC, ambos de Caleta Olivia y Trelew RC.

Los campeones de cada una de las categorías clasificarán para jugar el Nacional de Clubes, que se jugará el 4 de octubre en Carlos Paz, provincia de Córdoba.

El torneo del fin de semana se jugará tanto en Juveniles como en Primera, y los referís que controlarán los partidos son: Pedro Rivera, Nehuen Millaman y Micaela Quiroga, los tres de la URA (Unión de Rugby Austral); Rocío Severini de la URAV (Unión de Rugby del Alto Valle) y Nadine Blanco de la URS (Unión de Rugby del Sur).

ENCUENTRO DE

PREJUVENILES

Por otra parte, este sábado desde las 12, Calafate RC organiza un encuentro de Prejuveniles, que contará con la participación de Chenque RC, Comodoro RC, Portugués, San Jorge y el dueño de casa.

Luego de la finalización, habrá premiación, como así también sorteos.

Mientras que el domingo, también en cancha del “Cala” se desarrollará un encuentro de rugby infantil. Arrancará a las 11 de la mañana y afectará a las categorías Menores de 6 hasta Menores de 12 años.