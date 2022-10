Preocupa la lesión de Dybala y la molestia de Messi

Las noticias que llegaron desde Europa preocupan. La Joya debería estar parado entre cuatro y ocho semanas por la lesión y está en riesgo su presencia en Qatar. Según informaron, los estudios médicos confirmaron la lesión de cuádriceps femoral, que lo marginaría de las canchas.

El cordobés estaba en un gran momento: venía convirtiendo al menos un gol en cinco partidos consecutivos. Y en los últimos ocho encuentros anotó siete tantos. Pero luego del penal al Lecce, salió lesionado.

Pero no es el único que fue noticia por su estado. Tras salir frente al Benfica por voluntad propia, y ausentarse del partido frente al Reims por la Ligue 1, Lionel Messi no entrenó con el grupo y no jugará con el PSG el duelo por la Champions League. El club parisino presentó la lista de convocados sin el astro Argentino, que será preservado por precaución.