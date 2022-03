Presentaron actividades pedagógicas en el marco del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas

El Gobierno del Chubut presentó este viernes las actividades pedagógicas en el marco del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas, las cuales serán desarrolladas en todas las escuelas de la Provincia, en conmemoración por la gesta ocurrida el 2 de abril de 1982, en el sur de nuestro territorio nacional.

La presentación denominada “Malvinas nos une desde la escuela, 40 años de Malvinas”, se llevó adelante en Centro de Veteranos de Malvinas de Rawson, y contó con la presencia de las ministras de Educación, Florencia Perata, y de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Mirta Simone; los subsecretarios de Coordinación Técnica Operativa de Instituciones Educativas y Supervisión; Miguel Casanova; de Recursos, Apoyo y Servicios Auxiliares, Claudio Márquez, y de Derechos Humanos, Carla Sánchez Galindo; el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Rawson, Daniel Lillo y del veterano de guerra de Policía el Chubut, Juan Gerardo Báez, como así también los licenciados y referentes del programa, Rodrigo Gómez y Sergio Caviglia.

En sus palabras, la ministra de Educación, Florencia Perata, se refirió a los presentes y sostuvo que “Malvinas es una causa que no se olvida y que debemos tener en todas las aulas, por eso esta agenda presenta una serie de acciones para las escuelas en todos los niveles y modalidades, y justamente el objetivo tiene que ver con fortalecer la construcción de la memoria colectiva, con vincularnos con las asociaciones de ex combatientes porque son los protagonistas de la historia y tenemos que aprovechar su vivencia que es lo que no está escrito en los libros y rendir el merecido homenaje a los caídos veteranos y veteranas de Guerra”.

“Esta agenda propone imprimir en la enseñanza de este año sobre Malvinas en sus distintas dimensiones, la causa, la cuestión Malvinas que aun está vigente porque no se ha cerrado, la soberanía sobre ese espacio que corresponde a la República Argentina y no va a cesar hasta que se haga Justicia”, enfatizó Perata.

Asimismo, la funcionaria provincial explicó que “estas actividades están enmarcadas en el decreto presidencial 17/22 ‘Las Malvinas son Argentinas’ y en la resolución del Consejo Federal de Educación ‘40 años: Conmemoración Guerra de Malvinas’ declarada de interés educativo. El 8 de abril, reafirmando el compromiso con la causa vamos a estar en Ushuaia porque el Consejo de Educación decidió realizar la asamblea allí”.

AGENDA PARTICIPATIVA

En este sentido, Perata señaló que “Malvinas nos une en la escuela es una agenda que es participativa y abierta. Hay algunas acciones ya definidas, fundamentalmente lo que tiene que ver con poner a disposición todos los recursos educativos y didácticos que ya están cargados en la plataforma Chubut Educa. Hoy las nuevas tecnologías nos permiten llegar con toda la perspectiva a el interior de la provincia y a todo el país”.

Y contó que en este trabajo realizado “hemos recuperado una carpeta de una docente de 7° grado de Comodoro que paralelamente mientras estaba la guerra, con sus alumnos fue recopilando lo que la prensa fue publicando, y como se comunicaba a la sociedad lo que estaba pasando. Esa carpeta fue digitalizada y enriquecida con otros datos y hoy es un recurso didáctico que está disponible en la plataforma”.

“La escuela es el lugar donde se atesora la memoria, donde se transmite a las nuevas generaciones y la verdad es que es una alegría ver tantos docentes y jóvenes. Hoy presentamos esta agenda que comienza hoy pero que termina en noviembre con el día de la Soberanía Nacional”, concluyó la ministra.

CAUSA MALVINAS

El presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Rawson, Daniel Lillo sostuvo que “trabajar con los chicos en las escuelas es muy emocionante, siempre nuestra meta es transmitirles a ellos lo vivido porque de ahí es donde salen nuestros futuros conductores de nuestra provincia, de nuestro país”.

“Ojalá el día de mañana podamos ver reflejado esto en todos esos chicos que día a día están creciendo y trabajado por causa Malvinas, nosotros sembramos y esperamos que sea en tierra fértil, los veteranos ya estamos grandes pero van a quedar nuestros hijos, nuestros nietos y cada uno de los vecinos y estudiantes que hoy se involucran y nos acompañan”, manifestó Lillo.

MATERIAL HISTÓRICO

El docente Sergio Caviglia explicó que “en una reunión con Oscar Vidal y Pepe Astutti pidieron conocer más la historia de por qué las Malvinas son argentinas, y a partir de ahí empezamos a buscar material y fue más complicado de lo que pensé, había poca información actualizado. Desde hace casi 15 años empezamos con esto y se publicaron dos libros que están disponibles en la página del Ministerio.

“Los veteranos son el punto de inicio y de llegada, la educación es clave y la ministra me ha permitido seguir trabajando en estos temas. En primer lugar, hoy presentamos una ficha, que es un cuaderno de la escuela 711 donde hay dibujos de niños de ese momento con quienes estamos tratando de contactarnos. Hay 11 dibujos y una cantidad de recortes periodísticos de ese momento”.

“Esta carpeta se terminó el 10 de junio, antes de la rendición en Malvinas. Yo estaba en Comodoro y acá se estaba viviendo un conflicto bélico de una envergadura que no hemos tenido. El día 3 de abril se habían enterado de la muerte de Mario Almonacid, se empezó a vivir este tema de la muerte del primer soldado caído en combate y ahí intentamos hablar del rol de la prensa, del hospital y transmitir un poco la historia”, finalizó Caviglia.

ACTIVIDADES

En este marco, el licenciado Santiago Caviglia realizó la presentación del material educativo y bibliográfico de MALVINAS. En tanto que Rodrigo Gómez estuvo a cargo de presentar la Capacitación “Malvinas nos Une”.

Asimismo, se mantuvo una comunicación virtual con Thiago, el estudiante de primaria de Comodoro Rivadavia sobre el cual se impulsa el proyecto de Ley Thiago, que ya se encuentra en Legislatura del Chubut y a partir de la cual todos los guardapolvos o uniformes escolares de todos los niveles educativos deben llevar bordadas las Islas Malvinas del lado izquierdo.