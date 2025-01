Presentaron la XVIIª edición del torneo de hóckey playero

En el gimnasio del Club Náutico Rada Tilly, con la presencia de autoridades municipales y sponsors, este viernes se lanzó la XVIIª edición del torneo de hóckey playero, denominado “Claudia ’Clota’ Cardonatti” que se disputará en la Bajada 12 de la villa balnearia.

Este torneo, organizado por el Náutico Rada Tilly, tiene el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes y la Secretaría de Deporte de Rada Tilly. Arrancará este sábado desde las 9:30.

El tradicional certamen playero reunirá a más de 50 equipos y 500 jugadores. El certamen, desde el año 2015, fue declarado de interés municipal.

Las categorías participantes son Mamis (20 equipos); Primera Damas (18); Caballeros (8), Sub 14 (9) y Caballeritos (2).

Participaron de la conferencia de prensa Mariel Peralta, intendente de Rada Tilly, Martín Gurisich de la Dirección General de Deportes de Comodoro, Ignacio Barreto, a cargo de la Secretaría de Deporte de Rada Tilly, Patricia Altuna, presidenta de la subcomisión de Hóckey, Ricardo Chain, presidente del Club Náutico Rada Tilly, Horacio García, gerente de Pan American Energy (PAE), y Levan Macharashvili, gerente general de Urbana, sponsors de la competencia, entre otros.

Ricardo Chain declaró que “es importante para nosotros que nos den el apoyo en este evento tan importante para el club con esta décima séptima edición del Seven de playa. Agradezco a Horacio García (PAE), que es el sponsor de nuestro evento, a la gente de Urbana, al Estado municipal de Rada Tilly y Comodoro”.

Ignacio Barreto, por su lado, reconoció este tipo de competencias en la villa balnearia. “Es con las playas llenas de actividad física, llena de deporte. Creo que los que estamos acá ninguno podría imaginarse un Rada Tilly en un futuro sin actividad física, sin deporte, sin los clubes presentes en la temporada de verano”.

“Tenemos un Seven de rugby con 25 años, un Seven de hóckey con 17 años, hoy el deporte ya es transversal a todos los vecinos y a toda nuestra comunidad”, expresó.

Martín Gurisich, mientras tanto, felicitó al club organizador por la iniciativa de apostar a una nueva edición del certamen. “Como han crecido como club y se han consolidado y da gusto porque uno que recorre los distintos clubes y hay instituciones que trabajan de esta manera, organizando, ver a varias personas trabajando y eso se da hoy” y agregó que “realmente en el área deportiva (Rada Tilly y Comodoro) se está trabajando en conjunto, hay una muy buena sinergia que hacen que las cosas se hagan de otra manera”.

Además, Mariel Peralta aseguró que “es un orgullo, este segundo año que me toca estar en los lanzamientos de los eventos de verano. Cada uno de estos eventos cobra vida propia, nos da la calidad. Quiero felicitar al club, felicitar a todos los clubes por el esfuerzo que implica cada una de estas fechas. Y sé que ese esfuerzo lo hacen con un desinterés total, pensando en lo que implica este fin de semana para muchísimos chicos que van a estar disfrutando del deporte, disfrutando de nuestras playas, y haciendo que Rada Tilly crezca y dé oportunidades”.

..................

Programa

SABADO 18

09:30 Mamis: Qué Pasó Ayer vs Santo Drama

09:30 Mamis: La Que Puede Puede vs Naranja y 1/2

09:30 Mamis: Solanas Centro de Salud vs Me lo Tomé Todito

09:30 Mamis: La Joaneta vs Las Primas

09:55 Mamis: Panteras Negras vs Kamikazes

09:55 Mamis: Santino vs Fugitivas

09:55 Mamis: Santa Tu Abuela vs Suburbanas

09:55 Mamis: Las Elegidas vs Talleres

10:20 1° Damas: Toco y No Voy vs San Jorge

10:20 1° Damas: Las Azules vs PJ

10:20 1° Damas: Comodoro Pre Oldies vs Chenque Patronelli

10:20 1° Damas: Renacuajas vs A Ultimo Momento

10:45 1° Damas: MIP Servicios Industriales vs Santa Julia

10:45 1° Damas: Lagartos vs Aconcagua

10:45 1° Damas: Andinon´t vs Palos Locos

10:45 1° Damas: No Sabemos Ganar vs Cordi

11:10 Menores: Sanjo vs Tercer Tiempistas

11:10 1° Cabina: Mafilia vs Los Compadres

11:10 1° Cabina: La Banda del Chato vs Panteras

11:10 Menores: Paren la Bocha vs Chenque7’s

11:35 Menores: Las Pepas vs Un Equipito

11:35 1° Cab: Andino7’s vs Be Hops Km Corriendo

11:35 1° Cabina: La Marroneta vs La Banda del Bula

11:35 Menores: Akar Automotores vs Furia Celeste

12:00 Mamis: Santo Drama vs La Que Puede Puede

12:00 Mamis: Naranja y ½ vs Y si no me acuerdo no paso

12:00 Mamis: Kamikazes vs Muchachas

12:00 Mamis: Panteras Negro vs Santino

12:25 Mamis: Solanas Centro de Salud vs Las Primas

12:25 Mamis: Santa Tu Abuela vs Las Elegidas

12:25 Mamis: Petroleros CO vs La Joaneta

12:25 Mamis: Panteras Rojo vs Talleres

12:50 1° Damas: San Jorge vs Aloha Team

12:50 1° Damas: Toco y No Voy vs Las Azules

12:50 Menores: Tercer Tiempistas vs Viclu

12:50 Caballeritos: Los 7 Mosqueteros vs San Jorge

13:15 Menores: Sanjo vs Paren la Bocha

13:15 1° Damas: Chenque Patronelli vs Boxeo

13:15 1° Damas: Comodoro Pre Oldies vs Renacuajas

13:15 1° Damas: Cordi vs Santa Julia

13:40 1° Damas: Mip Servicios Industriales vs No Sabemos Ganar

13:40 1° Damas: Aconcagua vs Palos Locos

13:40 1° Damas: Andinon´t vs Lagartos

13:40 Mamis: Santo Drama vs Y si no me acuerdo no paso

14:05 Mamis: Qué Pasó Ayer vs La Que Puede Puede

14:05 Mamis: Las Elegidas vs Suburbanas

14:05 Mamis: Panteras Rojo vs Santa Tu Abuela

14:05 Mamis: Las Primas vs Me lo Tomé Todito

14:30 Mamis: Solanas Centro de Salud vs Petroleros CO

14:30 Mamis: Santino vs Muchachas

14:30 Mamis: Panteras Negras vs Fugitivas

14:30 Caballeritos: Los 7 Mosqueteros vs San Jorge

14:55 Menores: Akar Automotores vs Un Equipito

14:55 1° Cabina: Los Compadres vs Panteras

14:55 1° Cabina: La Banda del Chato vs Mafilia

14:55 Menores: Las Pepas vs Furia Celeste

15:20 Menores: Tercer Tiempistas vs Paren la Bocha

15:20 1° Cabina: Andino7s vs La Marroneta

15:20 1° Cabina: La Banda del Bula vs Be Hops Km Corriendo

15:20 Menores: Viclu vs Chenque7’s

15:45 1° Damas: PJ vs Aloha Team

15:45 1° Damas: A Último Momento vs Boxeo

15:45 1° Damas: Chenque Patronelli vs Renacuajas

15:45 1° Damas: San Jorge vs Las Azules

16:10 Mamis: La Que Puede Puede vs. Y si no me acuerdo no paso

16:10 Mamis: Naranja y ½ vs Qué Pasó Ayer

16:10 Mamis: Fugitivas vs Muchachas

16:10 Mamis: Kamikazes vs Santino

16:35 Mamis: Talleres vs Suburbanas

16:35 Mamis: Las Elegidas vs Panteras Rojo

16:35 Mamis: La Joaneta vs Me lo Tomé Todito

16:35 Mamis: Las Primas vs Petroleros CO

17:00 Menores: Parén la Bocha vs Viclu

17:00 1° Damas: Toco y No Voy vs PJ

17:00 1° Damas: Comodoro Pre Oldies vs A Último Momento

17:00 Menores: Chenque7s vs.Sanjo

17:25 1° Damas: Las Azules vs Aloha Team

17:25 1° Cab: Mafilia vs Panteras

17:25 1° Cabina: La Banda del Chato vs Los Compadres

17:25 1° Damas: Renacuajas vs Boxeo

17:50 1° Damas: Aconcagua vs Andinon´t

17:50 1° Cab: Be Hops Km Corriendo vs La Marroneta

17:50 1° Cabina: La Banda del Bula vs Andino7s

17:50 1° Damas: Cordi vs MIP Servicios Industriales