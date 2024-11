Presos hackearon el WhatsApp de su novio y le enviaron pruebas de infidelidad

Un grupo de presos tomó el control de la cuenta de un chico y le informaron sobre una infidelidad a la novia del joven. Los presidiarios no solo enviaron mensajes a la novia de su víctima, sino que también le mostraron pruebas detalladas de la infidelidad de su pareja. La chica compartió el inusual hecho a través de su perfil de X (antes Twitter), donde las publicaciones se difundieron rápidamente y generaron una ola de reacciones y memes.

“Los presos le hackearon el WhatsApp a mi ex, me llamaron y me dijeron con quién me fue infiel”, escribió la usuaria, quien se presenta en la red social bajo el nombre “floormaidana_”. Su tuit estuvo acompañado de una captura de pantalla en la que se la ve dialogando en una videollamada con los tres reclusos.

En un segundo tuit, Flor compartió un collage con capturas de las conversaciones que Franco, su entonces pareja, mantenía —y seguía manteniendo— a través de WhatsApp con otras mujeres, y se ve cómo una le decía “amor” él le pedía fotos.

Pero los reclusos no se detuvieron ahí: también le dieron consejos a la joven y hasta se animaron a escribirle a una de las involucradas, pidiéndole que no le escriba más al sujeto porque tenía pareja.

En pocas horas, la publicación se volvió viral en la red social de Elon Musk, acumulando más de 120 mil “Me gusta”. Lo insólito del caso, con los reclusos como protagonistas, desató una lluvia de comentarios entre los usuarios.

Aprovechando la repercusión del caso, Flor compartió un video de 9 minutos en TikTok donde relató en detalle cómo fue la conversación con los presos que le revelaron la infidelidad de su pareja. Según explicó, fue su ex suegra quien la alertó de que el joven había sido víctima de un hackeo en WhatsApp.

captura_pruebas.jpeg_424406934.webp

La joven también reveló que un día antes había discutido con su pareja porque él había prometido visitarla y no cumplió. Además, desde hacía una semana sospechaba de una supuesta amiga del chico, a quien le notó “vibras raras”.

“Los presos se hacen pasar por él y me dicen ‘¿tenés plata?’, y yo les dije que no porque ya sabía que eran ellos. Me dicen ‘sos re linda’, no contesto y me hacen una videollamada”, contó la chica en los primeros minutos del video.

Cuando ellos le preguntaron por el novio, ella les comentó que era su expareja, pero que estaban “intentando algo”. “Me decía que amaba, que me quería, que era la mujer de su vida, y estaba tan enamorada que le creí”, agregó la chica.

Finalmente, sus sospechas se confirmaron gracias a los reclusos, quienes le revelaron que no se trataba de una sola chica, sino de varias. Una de ellas incluso ya compartía fotos con él en las redes sociales. “No quiero taparlo porque fue un h***, no pensó en mí y me engañó con una piba que hace dos semanas conoce”, expresó Flor en el video. Además, mostró un audio en el que su ex pareja se ríe de toda la situación, lo que sumó más indignación a la historia.