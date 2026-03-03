Prigioni: "los chicos hicieron un trabajo excelente"

Argentina derrotó con contundencia a Panamá en el cierre de la segunda ventana clasificatoria al Mundial y se aseguró el boleto a la próxima fase. La palabra de su entrenador, Pablo Prigioni.

Primer objetivo cumplido para la Selección Mayor Masculina en su camino hacia Qatar 2027. Este lunes, en el cierre de la segunda ventana clasificatoria hacia la Copa del Mundo de 2027, Argentina superó a Panamá por 101-75 detrás de una gran actuación colectiva y una destacada efectividad desde la larga distancia. De esta manera, los dirigidos por Pablo Prigioni lograron el boleto a la próxima fase, aunque todavía resta una ventana por jugar.

Con respecto al foco de la preparación tras la derrota del viernes ante Uruguay, el entrenador Pablo Prigioni explicó: “En estas instancias no tenes mucho tiempo para hacer entre partido y partido. Tratamos de incorporar a Facu y a Gabi en el grupo, trabajar en el ataque porque nos había costado mucho anotar. También preparar el juego respecto a lo que hacía Panamá. Los chicos hicieron un trabajo excelente hoy y conseguimos el punto que necesitábamos conseguir”.

Argentina lanzó un altísimo 18 de 43 en triples, para 42% de efectividad. Además, repartió 29 asistencias y tuvo cinco jugadores en doble dígito de anotación. “El equipo se fue soltando con el correr del juego. Por mi parte, me enfoco en el proceso de cómo generamos los tiros más allá de si la bola entra o no. No es muy común tirar 43 tiros de tres puntos en FIBA, pero te diría que la mayoría fueron generados con movimiento de balón, con buen spacing, jugando pase extra. La pelota a veces entra más y otras entra menos, pero hay que enfocarse en el proceso de cómo generamos buenos tiros”, sentenció Prigioni.

Si bien el elenco nacional nunca estuvo en desventaja y llegó a sacar 15 en el primer tiempo, Panamá volvió al juego más de una vez. El quiebre definitivo se produjo cuando Argentina mejoró en los tableros y optó por una defensa zonal para proteger la pintura y exponer los magros porcentajes de la visita. “Hicimos un mucho mejor trabajo en la segunda parte con los rebotes. Hablamos de eso en el descanso. Iverson Molinar es un gran jugador, tratamos de tirarle diferentes coberturas en la defensa de pick and roll, empezamos con el grande más hundido, luego más agresivo y también con la zona. Estábamos buscando la manera de neutralizarle. La zona la sostuvimos porque pudimos conseguir más stops que nos permitieron correr”.

Facundo Campazzo fue la gran figura de la noche con 25 puntos, 10 asistencias, el desequilibrio y la habilidad de controlar el ritmo del partido. Por momentos, compartió cancha con José Vildoza y Juani Marcos, proponiendo una atípica formación con tres armadores: “Tenemos tres bases que son muy buenos, dentro de las alineaciones que ponemos en cancha, se trata de encontrarle el hueco a los tres, porque son muy buenos y hoy jugaron muy bien. Hoy, sentimos que era bueno tener tres manejadores de balón en un momento del partido, sobre todo contra la zona que ellos jugaron, y creo que lo hicieron bárbaro”, finalizó el DT.

Con la victoria de este lunes, Argentina quedó con registro de 3-1 dentro del Grupo D y se aseguró el boleto a la próxima fase de la clasificación mundialista. De todas maneras, a esta instancia le queda una ventana, será del 2 al 5 de julio y Argentina tendrá dos compromisos como visitante, en Uruguay y en Panamá.