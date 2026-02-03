Principio de incendio en Lago Puelo por la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico

El hecho sucedió en Lago Puelo, en la zona de Isla Norte, sobre la calle Laguna Huemul, luego de que un árbol de gran porte cayera sobre una línea eléctrica y activara la alarma entre vecinos del sector.

Desde el organismo explicaron que la alarma se activó a partir del desperfecto provocado por el impacto del árbol sobre las líneas. “Se registró un principio de incendio en la zona de Isla Norte, en calle Laguna Huemul, luego de la caída de un árbol de gran porte sobre el tendido eléctrico”, indicaron desde la Dirección de Protección Civil de Lago Puelo.

De acuerdo con la información oficial, en el lugar hubo indicios de combustión, lo que generó preocupación entre los residentes del sector. “Se detectaron indicios de combustión en el sitio”, detallaron desde el área municipal.

La situación fue controlada en forma rápida gracias a la intervención de vecinos. “La acción inmediata de los vecinos permitió controlar el foco y evitar su propagación”, señalaron desde Protección Civil.

Según se informó, no se registraron daños mayores ni avance del fuego más allá del impacto directo sobre las líneas eléctricas afectadas por la caída del árbol. “No hubo propagación del fuego ni daños mayores, más allá del tendido eléctrico comprometido”, precisaron desde el organismo local, difundió Infochucao.

En el sector trabaja personal técnico con el objetivo de restablecer el servicio y evaluar el estado de la infraestructura dañada. “El personal técnico se encuentra trabajando en la zona para restablecer el servicio y evaluar los daños”, indicaron las autoridades.

Desde el municipio reiteraron la necesidad de mantener canales de aviso ante este tipo de situaciones. “Es importante reportar de inmediato cualquier incidente vinculado al tendido eléctrico para evitar riesgos mayores”, expresaron autoridades locales.

El episodio se registró en un sector residencial de Lago Puelo y no requirió evacuaciones ni la intervención de otros organismos de emergencia, según la información difundida oficialmente.