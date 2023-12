"Prior hizo muchas macanas en Seros y se van a saber"

Así lo manifestó el gobernador Ignacio Torres durante una conferencia realizada en la sede del Instituto de Seguridad Social y Seguros en Comodoro Rivadavia. "Se autoalquilaba la sede. Es como que el Estado me alquile una casa a mí", dijo con respecto al extitular de ISSyS y que alguna vez fuera titular del sindicato de jerárquicos municipales de Comodoro Rivadavia.

Este miércoles, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, brindó una conferencia de prensa en la sede del ISSyS de Comodoro Rivadavia. En la misma, anunció la intervención normalizadora de Seros. Cabe recordar que el nuevo presidente de la institución es Rodrigo San Martín.

En la ocasión, el mandatario resaltó varias irregularidades cometidas a lo largo de los últimos años, más allá de la notoria que implicó pretender designar gerente del organismo, “a dedo”, a Cristian Ayala, último ministro de Gobierno de Mariano Arcioni.

"Será una intervención de corte. Alfredo Prior (presidente del ISSyS) hizo muchas macanas acá y se van a saber. Presumen que no va a haber elecciones y estas se van a hacer. Son tres meses de una auditoría muy fuerte para que no queden dudas de cómo se ejecutó el dinero de los jubilados", señaló Torres.

"Prior se autoalquilaba la sede del ISSyS en Comodoro. Es como que el Estado me alquile una casa a mí", agregó.

"Me llama la atención que haya diputados que no quieran que se intervenga (en relación con los dichos del legislador de Gustavo Fita). Esto no es una cacería de brujas; es ordenar", aclaró.

"La auditoría nos va a decir cuánto dinero ingresó y cuánto se gastó. Hay un fondeo de 7 mil millones de pesos que no se había informado a Provincia y que estaban depositados en el banco Galicia en vez del Banco Chubut", informó el mandatario.